В Украине мошенники воруют деньги с карточек пенсионеров: какую схему разоблачили

В Украине активизировались мошенники, которые атакуют пенсионеров в мессенджерах – присылают сообщения о необходимости подтвердить возраст. Взамен у них воруют доступ к онлайн-банкингу и средства с карточек.

Видео дня

Об этом предупредили в Киберполиции. Чтобы уберечь свои деньги, эксперты советуют не открывать сомнительные ссылки и не указывать собственные банковские данные на незнакомых сайтах.

Как действуют мошенники

Рассылают в мессенджерах фейковые сообщения пенсионерам с просьбой подтвердить возраст (якобы для сохранения пенсии).

(якобы для сохранения пенсии). Просят перейти по ссылке и подать анкету . Так злоумышленники хотят воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные.

. Так злоумышленники хотят воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные. Если перейти по ссылке и ввести свои персональные или банковские данные, они достанутся мошенникам – они смогут использовать ее для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и дальнейшей кражи средств.

"Следует помнить, что все пенсионные выплаты и порядок их назначения или прекращения определены только законами Украины. Любые изменения происходят исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, а не через анонимные сообщения в интернете и мессенджерах", – отметили в Киберполиции.

Как уберечь средства от мошенников

Не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях, мессенджерах или электронной почте.

Не вводите личные или банковские данные на незнакомых сайтах.

Удаляйте подозрительные сообщения.

Проверяйте данные о пенсиях, субсидиях, льготах, страховых и социальных выплатах только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме, жертвами которой становятся украинские пенсионеры. Злоумышленники ищут своих жертв через соцсети вроде Facebook и TikTok. Сначала предлагают капли, которые способны, например, без операции вылечить катаракту, а после этого как можно дольше заставляют жертву тратить деньги на псевдомедикаменты. Одна из жертв таким образом потеряла более 30 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!