В Украине монету в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: такая может попасться любому

В Украине нумизматы готовы заплатить за монету номиналом в 15 копеек 30 тысяч гривен. Речь идет о копейках, изготовленных в 1992-м.

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Как говорится в материалах аукциона Violity, монета 1.1АА изготовлена из магнитной стали, имеет 4 ягоды. Вес 2.58 грамм.

"Украина, 15 копеек 1992 года. Магнитная сталь 1.1АА-12 4 ягоды. Монета со следами столкновения марок. Ее отчеканили одной из первых, в листьях до сих пор есть прорезь. В более поздних монетах щель крошится. Монета из личной коллекции. Есть и в алюминии. Вы получите монету, которую вы увидите на сканировании", – говорится в объявлении.

Отметим, менее редкие экземпляры монет можно продать на аукционах за несколько долларов. При этом на специализированных форумах также можно проконсультироваться, сколько может стоить монета. Деньги чаще всего отправляют на карту либо при личной встрече.

Как ранее писал OBOZREVATEL, среди коллекционеров также ценятся и старые игрушки, вещи времен СССР. Их также можно выгодно продать.

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