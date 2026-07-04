В Украине изменят требования для выхода на пенсию: кто не сможет вовремя получить выплату

В Украине изменятся требования к выходу на пенсию . Если в этом году необходимо иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем — уже 34 года. Те, кто не выполнит эти требования, будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

Видео дня

Как говорится в публикации OBOZ.UA, новое требование, вероятно, окажется непосильным для большинства украинцев, тогда как уже с 2028 года "норма" стажа увеличится до 35 лет. Вместе с тем общий пенсионный возраст в Украине повышать не будут. Во всяком случае, пока таких планов нет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

После 2027 года для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) потребуется иметь не менее 35 лет стажа. И львиная доля украинцев не сможет выполнить это требование. Уже сейчас, согласно оценкам ПФУ, украинцы выходят на пенсию, имея в среднем около 33 лет и 5 месяцев стажа ( данные за первый квартал прошлого года). Это означает, что львиная доля украинцев не сможет вовремя получить пенсию.

Как проверить свой стаж

Чтобы получить доступ к своим данным, необходимо войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины – portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться можно несколькими способами:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

через BankID (банковскую карту);

с помощью "Дія.Підпис".

После входа в систему в левом боковом меню доступны ключевые разделы. А именно:

"Мой страховой стаж" — здесь отображаются данные о стаже с 2004 года в разбивке по работодателям;

— здесь отображаются данные о стаже с 2004 года в разбивке по работодателям; "Моя заработная плата" — показывает общую сумму официальной зарплаты, сумму в пределах максимальной базы для ЕСВ и ту часть дохода, которая учитывается при расчете пенсии.

Страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждается записями в трудовой книжке и в электронном виде может не отображаться. Помимо сайта, проверить страховой стаж можно и через мобильное приложение "Пенсионный фонд", которое позволяет быстро просматривать ключевые данные со смартфона. Это удобно для тех, кто не пользуется компьютером или хочет иметь информацию под рукой.

Свой стаж можно посмотреть на портале ПФУ . Здесь можно пройти верификацию через "Дию" или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводится. Чтобы увеличить размер своей выплаты, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость — для всех новых пенсионеров суд удовлетворит иск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!