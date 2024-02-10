В Украине изменят продолжительность отпуска для всех: что приготовили в Кабмине

В Украине в рамках разработанного нового Кодекса законов о труде отпуск увеличат с 24 до 28 дней. В новом законодательстве также будет введено и понятие домашней работы. Украинцы, работающие на дому, получат такие же гарантии, будет установлена также продолжительность рабочего дня.

Документ разработало и презентовало Министерство экономики. На данный момент это всего лишь один из проэктов. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Трудовая книжка станет необязательной, работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять. Важное нововведение: в законе будут указаны признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из указанных признаков, считается, что между ними есть трудовые отношения.

Речь идет о следующих признаках:

человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретный объем работ, а работа постоянной;

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

Федерация профессиональных союзов Украины проект нового кодекса не поддержала, они призывают власти вместе доработать документ. Заместитель председателя ФПУ Александр Шубин позицию организации объяснил так: "происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками".

Что интересно, с этим согласились и работодатели. Федерация работодателей присоединилась к профсоюзам и призвала правительство доработать проект вместе. Кодекс законов о труде, соглашаются все стороны, нужно менять. Однако в новом документе должны учитываться интересы не только работодателей, но и работников.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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