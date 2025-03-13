В Украине изменили условия выхода на пенсию: в ПФУ рассказали, сколько теперь нужно стажа

В Украине в 2025 году увеличили требования к стажу для выхода на пенсию вовремя. После достижения 60 лет для выхода на пенсию нужно иметь не менее 32 лет стажа (в прошлом году была норма в 31 год стажа).

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Об этом говорится в сообщении ПФУ на официальном сайте. Согласно законодательству возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет.

"Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста", – объясняют в ПФУ. Так, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет – не менее 32 лет;

по достижении возраста 63 года – не менее 22 лет;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство уходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 65 лет изменяются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

При этом если возрасту 60/63/65 лет лицо достигло в 2024 году, а обращается за назначением пенсии в 2025 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 31/21/15 лет соответственно. Обратиться за назначением пенсии можно как лично – в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства, так и дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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