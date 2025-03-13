В Украине изменили условия выхода на пенсию: в ПФУ рассказали, сколько теперь нужно стажа
В Украине в 2025 году увеличили требования к стажу для выхода на пенсию вовремя. После достижения 60 лет для выхода на пенсию нужно иметь не менее 32 лет стажа (в прошлом году была норма в 31 год стажа).
Об этом говорится в сообщении ПФУ на официальном сайте. Согласно законодательству возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет.
"Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста", – объясняют в ПФУ. Так, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году, составляет:
- после достижения возраста 60 лет – не менее 32 лет;
- по достижении возраста 63 года – не менее 22 лет;
- после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.
При этом если возрасту 60/63/65 лет лицо достигло в 2024 году, а обращается за назначением пенсии в 2025 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 31/21/15 лет соответственно. Обратиться за назначением пенсии можно как лично – в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства, так и дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.
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