В Украине изменили правила выплаты пенсий по решениям судов: что теперь будет с деньгами

В Украине изменили правила финансирования пенсионных выплат по решениям судов – с 28 августа 2026 года действует новый механизм, согласно которому средства между получателями распределяют пропорционально в пределах бюджетных ассигнований. То есть если общей суммы финансирования недостаточно для одновременной выплаты всех средств по судебным решениям, выплаты могут осуществляться не в полном объеме сразу.

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Новые правила установил Кабинет министров постановлением № 1046 от 19 августа 2026 года. Детальное разъяснение его норм опубликовала Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Речь идет о пенсиях, которые Пенсионный фонд (ПФУ) должен назначить или пересчитать во исполнение решения суда, а также о задолженности за прошлые периоды, если соответствующая обязанность ПФУ установлена судом.

Следует понимать, что новый порядок не отменяет право человека на средства, определенные судебным решением, а регулирует то, как эти выплаты будут финансироваться и распределяться. По новым правилам ПФУ:

формирует перечень получателей на основании данных, содержащихся в электронных пенсионных делах;

для распределения учитывает данные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу выплаты;

распределяет средства между включенными в перечень получателями в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующее направление.

При этом "пропорционально" не означает, что каждому пенсионеру выплатят одинаковую сумму. Размер будет зависеть от суммы, которая причитается конкретному человеку. В то же время фактическая выплата не может превышать причитающуюся получателю сумму.

Например, если по решению суда пенсионеру должны выплатить 100 тыс. грн, это не означает, что вся сумма автоматически поступит на счет сразу после вступления решения в законную силу. Сначала ПФУ должен выполнить решение, определить соответствующую сумму и отразить ее в пенсионном деле. Далее на выплату будет влиять объем средств, предусмотренный бюджетом на соответствующий период.

Важно также различать два вида выплат. "Перерасчитанная по решению суда пенсия" – это ситуация, когда суд обязал ПФУ провести перерасчет и в результате этого возникла разница между новой и ранее определенной суммой. А "ретроспективная выплата" касается начислений, перерасчетов или доплат за период, предшествовавший вступлению решения суда в законную силу.

Новый порядок также предусматривает отдельные правила для решений, которыми ПФУ обязано назначить пенсию. При распределении средств учитывается, что ежемесячный размер такой пенсии не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В то же время эта гарантия касается ежемесячного размера назначенной пенсии и не означает автоматической единовременной выплаты всей задолженности за прошлые годы.

Отдельно предусмотрены случаи, на которые новый механизм пропорционального распределения не распространяется. В частности, речь идет об определенных выплатах по решениям, подлежащим немедленному исполнению, для которых применяются другие правила финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за последние четыре года количество тех, кто выходит на пенсию с 65 лет, выросло почти в 20 раз. Требования к стажу ежегодно повышаются, и уже вскоре большинство пенсионеров не сможет "вовремя" (в 60 лет) получить пенсию.

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