В Украине изменили правила для пенсионеров: кто теперь не сможет получать віплаты

Украинцы с 1 января для получения пенсии должны иметь как минимум 31 год стажа. Тем, кому не хватает стажа, придется работать до 63 и 65 лет. Еще в прошлом году норма стажа была на уровне 30 лет.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Требования будут увеличиваться ежегодно. Так, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не соответствуете этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать (в зависимости от того, когда исполнится) стаж:

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Как говорит OBOZ.UA старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, в среднем у украинцев 32 года стажа, когда они выходят на пенсию.

То есть большинство украинцев эту норму выполнит без проблем. Но это только пока. Уже через год повышение требований по стажу станет настоящей проблемой для определенного количества украинцев. Они не смогут вовремя выйти на пенсию и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Со стажем от 15 до 21 года – в 65 лет, со стажем от 21 до 31 года – в 63 года.

Ткаченко уверена: было бы честнее повысить пенсионный возраст для всех, вместо того чтобы вводить особые условия выхода на заслуженный отдых.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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