В Украине хотят выплачивать почти 400 тысяч на детей: законопроект уже в Верховной Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят увеличить выплату пособия при рождении ребенка с текущих 41,28 тыс. грн до более 384 тысяч. Таким образом нардепы хотят повысить уровень господдержки семей с детьми, а также простимулировать рождаемость.

"В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. За последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%", – говорится в пояснительной записке к законопроекту №11072.

Как хотят повысить выплату

В целом же депутаты предлагают привязать расчет пособия при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума, установленного на период его появления на свет. Таким образом, если законопроект будет принят:

на первого ребенка государство должно будет предоставлять помощь в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума – по состоянию на март 2024 года это 384,5 тыс. грн;

на второго ребенка – в 100 прожиточных минимумов, это 256,3 тыс. грн;

на третьего и каждого следующего ребенка – в 50 прожиточных минимумов, т. е. по 128,2 тыс. грн.

Как собираются выплачивать деньги

В то же время всю сумму сразу не будут выплачивать. Так, единовременную выплату сразу после рождения предлагается установить на уровне 20 размеров прожиточного минимума. В настоящее время это 51,3 тыс. грн.

"Остальная сумма пособия на первого-третьего и каждого последующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины", – говорится в документе.

Повышение выплат на детей: зачем это нужно

Авторы законопроекта в пояснительной записке подчеркивают: ежегодная динамика по уменьшению количества рожденных детей влечет среди прочего сокращение количества населения. Причин этого много, однако среди них выделяются:

низкий уровень пособия при рождении ребенка;

военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии России.

Впрочем, существуют и риски подобного резкого повышения размера выплат. Так, критики подобных мер обычно акцентируют на вероятности того, что лица из слоев населения, подверженных, к примеру, различным зависимостям, могут начать заводить детей исключительно ради выплат. Что в долгосрочной перспективе может обернуться для государства значительными проблемами, связанными с ростом таких детей в неблагоприятных и даже опасных условиях.

Выходом из ситуации может стать создание ограничительных мер, направленных на то, чтобы максимально сократить случаи рождаемости детей ради денег.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине действует проект по монетизации "пакета малыша". Вместо бокса с самыми необходимыми для младенца вещами родители могут оформить денежную компенсацию.

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