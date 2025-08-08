В Украине хотят частично прекратить выплату пенсий: кто может остаться без денег
В Украине могут прекратить выплаты пенсий тем, кто в течение полугода не снимал и не тратил полученные средства лично. К тому же, тем, кто получает пенсию по доверенности, придется регулярно подавать новое заявление для продолжения выплат.
Такие предложения прописаны в новом проекте постановления, который разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Документ предусматривает внесение изменений в постановления Кабмина по обмену информацией между уполномоченными банками и Пенсионным фондом (ПФУ), а также условий выплаты пособия на погребение пенсионера.
Получение пенсии или денежной помощи со счета по доверенности более 1 года
- Надо ежегодно подавать новое заявление в ПФУ или орган соцзащиты.
- Если этого не сделать, выплаты перестанут поступать на счет в банке, а пойдут через почту по месту фактического проживания в Украине.
Кроме того, банки обяжутежемесячно отправлять в ПФУ или службы соцзащиты информацию о получателях, которые:
- получают выплаты по доверенности более года;
- 6 месяцев не тратили деньги лично и год не проходили физическую идентификацию;
- прошли идентификацию.
К тому же, выплаты банками, которые исключат из перечня уполномоченных, останавливают.
Проверка лица при отсутствии операций и идентификации
- Проводится, если 6 месяцев нет личных расходов и 1 год нет физической идентификации.
- Проводится лично (подачей паспорта или другого документа, а также документа о месте жительства) или онлайн (через видеосвязь с показом документов).
Страховые выплаты за прошедшее время
- В случае задолженности возможна единовременная выплата не более чем за 12 месяцев.
- Остальные средства выплачивают ежемесячно равными частями, но не более месячного размера.
- Выплаты по решению суда осуществляются только из средств, предусмотренных в бюджете ПФУ на эти цели.
Выплата недополученной пенсии и пособия на погребение
- Средства могут получить только лица, проживающие на подконтрольной Украине территории.
- Если умерший жил за границей или на оккупированной территории, понадобится предоставить дополнительную информацию.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине в ближайшие месяцы собираются представить новую пенсионную реформу, включающую среди прочего т.н. вторую пенсию – накопительную. Ожидается и изменение системы социальных выплат.
