В Украине хотят частично прекратить выплату пенсий: кто может остаться без денег

В Украине могут прекратить выплаты пенсий тем, кто в течение полугода не снимал и не тратил полученные средства лично. К тому же, тем, кто получает пенсию по доверенности, придется регулярно подавать новое заявление для продолжения выплат.

Такие предложения прописаны в новом проекте постановления, который разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Документ предусматривает внесение изменений в постановления Кабмина по обмену информацией между уполномоченными банками и Пенсионным фондом (ПФУ), а также условий выплаты пособия на погребение пенсионера.

Получение пенсии или денежной помощи со счета по доверенности более 1 года

Надо ежегодно подавать новое заявление в ПФУ или орган соцзащиты.

Если этого не сделать, выплаты перестанут поступать на счет в банке, а пойдут через почту по месту фактического проживания в Украине.

Кроме того, банки обяжутежемесячно отправлять в ПФУ или службы соцзащиты информацию о получателях, которые:

получают выплаты по доверенности более года;

6 месяцев не тратили деньги лично и год не проходили физическую идентификацию;

прошли идентификацию.

К тому же, выплаты банками, которые исключат из перечня уполномоченных, останавливают.

Проверка лица при отсутствии операций и идентификации

Проводится, если 6 месяцев нет личных расходов и 1 год нет физической идентификации.

Проводится лично (подачей паспорта или другого документа, а также документа о месте жительства) или онлайн (через видеосвязь с показом документов).

Страховые выплаты за прошедшее время

В случае задолженности возможна единовременная выплата не более чем за 12 месяцев.

Остальные средства выплачивают ежемесячно равными частями, но не более месячного размера.

Выплаты по решению суда осуществляются только из средств, предусмотренных в бюджете ПФУ на эти цели.

Выплата недополученной пенсии и пособия на погребение

Средства могут получить только лица, проживающие на подконтрольной Украине территории.

Если умерший жил за границей или на оккупированной территории, понадобится предоставить дополнительную информацию.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине в ближайшие месяцы собираются представить новую пенсионную реформу, включающую среди прочего т.н. вторую пенсию – накопительную. Ожидается и изменение системы социальных выплат.

