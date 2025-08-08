УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине хотят частично прекратить выплату пенсий: кто может остаться без денег

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
8,4 т.
Пенсионеры на прогулке. Иллюстрация

В Украине могут прекратить выплаты пенсий тем, кто в течение полугода не снимал и не тратил полученные средства лично. К тому же, тем, кто получает пенсию по доверенности, придется регулярно подавать новое заявление для продолжения выплат.

Видео дня

Такие предложения прописаны в новом проекте постановления, который разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Документ предусматривает внесение изменений в постановления Кабмина по обмену информацией между уполномоченными банками и Пенсионным фондом (ПФУ), а также условий выплаты пособия на погребение пенсионера.

Получение пенсии или денежной помощи со счета по доверенности более 1 года

  • Надо ежегодно подавать новое заявление в ПФУ или орган соцзащиты.
  • Если этого не сделать, выплаты перестанут поступать на счет в банке, а пойдут через почту по месту фактического проживания в Украине.

Кроме того, банки обяжутежемесячно отправлять в ПФУ или службы соцзащиты информацию о получателях, которые:

  • получают выплаты по доверенности более года;
  • 6 месяцев не тратили деньги лично и год не проходили физическую идентификацию;
  • прошли идентификацию.

К тому же, выплаты банками, которые исключат из перечня уполномоченных, останавливают.

Проверка лица при отсутствии операций и идентификации

  • Проводится, если 6 месяцев нет личных расходов и 1 год нет физической идентификации.
  • Проводится лично (подачей паспорта или другого документа, а также документа о месте жительства) или онлайн (через видеосвязь с показом документов).

Страховые выплаты за прошедшее время

  • В случае задолженности возможна единовременная выплата не более чем за 12 месяцев.
  • Остальные средства выплачивают ежемесячно равными частями, но не более месячного размера.
  • Выплаты по решению суда осуществляются только из средств, предусмотренных в бюджете ПФУ на эти цели.

Выплата недополученной пенсии и пособия на погребение

  • Средства могут получить только лица, проживающие на подконтрольной Украине территории.
  • Если умерший жил за границей или на оккупированной территории, понадобится предоставить дополнительную информацию.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине в ближайшие месяцы собираются представить новую пенсионную реформу, включающую среди прочего т.н. вторую пенсию – накопительную. Ожидается и изменение системы социальных выплат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!