Украинцам готовят масштабные пенсионные изменения: что запланировали на ближайшие 100 дней

В Украине в течение 100 дней собираются представить новую пенсионную реформу, включающую среди прочего т.н. вторую пенсию – накопительную. Ожидается и изменение системы социальных выплат.

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Об этом объявило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Точные детали, процедуры и суммы помощи пока не указываются – это только планы министерства, которые еще должны быть поддержаны как правительством в целом, так и парламентом.

Главное, что хотят изменить

Накопительная пенсия, наконец, может стать обязательной – эту реформу в Украине никак не могут внедрить уже долгие годы.

наконец, может стать обязательной – эту реформу в Украине никак не могут внедрить уже долгие годы. Солидарная (такая, как сейчас) пенсия будет сильнее зависеть от того, как долго и в каком размере платились взносы (ЕСВ, 22% от белой зарплаты).

(ЕСВ, 22% от белой зарплаты). Если реформа состоится, накопительная пенсия не заменит солидарную – они будут действовать одновременно.

солидарную – они будут действовать одновременно. Появятся новые виды профессиональных пенсий для некоторых специальностей.

для некоторых специальностей. Правила для расчета прожиточного минимума и социальной помощи изменят (сейчас прожиточный минимум 2920 грн не соответствует реальности);

изменят (сейчас прожиточный минимум 2920 грн не соответствует реальности); Семьям станет проще совмещать работу и воспитание детей, а также увеличатся выплаты при рождении ребенка (законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде).

(законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде). Для переселенцев создадут "единое окно", где можно будет получить всю помощь в одном месте.

создадут "единое окно", где можно будет получить всю помощь в одном месте. Помощь людям с инвалидностью будет зависеть не от группы , а от того, насколько человек реально потерял способность работать. Также государство планирует активнее помогать таким людям работу и средства для реабилитации.

, а от того, насколько человек реально потерял способность работать. Также государство планирует активнее помогать таким людям работу и средства для реабилитации. Появится "Социальный кодекс" – сборника всех правил о социальной поддержке.

Прямая речь

"Мы меняем подходы к социальному обеспечению и поддержке. Это должна быть система, которая соответствует запросам людей, ориентированная на их интересы и будет адресована для каждого человека не по статусу, а по потребностям. Достойная, адресная, прозрачная поддержка – это план работы на ближайшие 100 дней дня всего Министерства", – сказал министр соцполитики Денис Улютин во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов.

Накопительная пенсия: что это и зачем ее вводить

Для понимания, что такое накопительная пенсия, нужно разобраться с уровнями пенсионной системы. Всего их три:

Первый уровень – солидарная пенсия . Суть – взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам, а размер пенсий зависит от стажа и уровня зарплаты.

. Суть – взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам, а размер пенсий зависит от стажа и уровня зарплаты. Второй уровень – обязательная накопительная пенсия (пока не работает в Украине). Суть – часть заработной платы отчисляется на индивидуальный пенсионный счет работника в государственном фонде, средства инвестируются, а когда человек достигает пенсионного возраста, он получает деньги в виде регулярных выплат или единовременно.

(пока не работает в Украине). Суть – часть заработной платы отчисляется на индивидуальный пенсионный счет работника в государственном фонде, средства инвестируются, а когда человек достигает пенсионного возраста, он получает деньги в виде регулярных выплат или единовременно. Третий уровень – добровольная накопительная пенсия. Суть та же, что в обязательной накопительной системе, только фонды – частные, размер вносов – добровольный, а гарантии от государства не предусмотрены.

В Украиненакопительная система планируется как дополнение к солидарной, а не полная ее замена. Условно, человек будет получать по две пенсии – одну за счет собственных накоплений, другую – за счет налогов работающих.

Введение накопительной пенсии в Украине назрело уже давно, и на это есть ряд причин:

Демографический кризис

В Украине, как и во многих других странах, фиксируется старение населения – количество пенсионеров растет, а количество работников, которые платят взносы, уменьшается. Это создает огромную финансовую нагрузку на солидарную систему, делая ее нежизнеспособной в долгосрочной перспективе.

Слишком низкие пенсии

Одна только солидарная система не способна обеспечить достойные пенсии. Накопительная система призвана увеличить выплаты, ведь накопленные средства будут добавляться к "старой" пенсии, позволяя людям иметь более высокий уровень жизни.

Потребность в инвестициях

Деньги, которые будут собирать в накопительных фондах, планируют инвестировать в экономику – государственные облигации, ценные бумаги украинских компаний и тому подобное. Это с одной стороны должно защитить взносы от инфляции, а с другой – создать внутренний долгосрочный ресурс для развития экономики.

Евроинтеграция

Реформа является одним из ключевых требований для вступления Украины в Европейский Союз. Накопительная система является распространенной практикой в большинстве стран-членов ЕС.

Напомним, Кабинет министров прошлого состава планировал реализовать пенсионную реформу и ввести накопительную пенсию уже в 2025 году. Однако этого так и не произошло.

До того накопительную систему с тем же успехом "вводили" в 2023 и 2024 годах. Впрочем, официальные лица и представители правительства неоднократно уверяли, что реформа остается приоритетом и точно будет реализована, но уже после войны или стабилизации экономической ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине средний страховой стаж тех, кто выходит на пенсию, составляет 33,5 года. При этом с 2027-го требование для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) составит уже 34 года.

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