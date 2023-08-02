В Украине через суд забрали пенсию: когда придется вернуть деньги в бюджет

В Украине по решению суда могут забрать "лишнюю пенсию" в случае, если она получена по поддельным документам, выплачена пенсионеру, который потерял право на выплату, или же после смерти пенсионера. В Черновицкой области Пенсионный фонд выиграл суд и обязал родственников вернуть пенсию, которая уплачена с нарушением закона.

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Об этом говорится в решении Кицманского районного суда Черновицкой области от 18 июля 2023-го. Так, Пенсионный фонд в Черновицкой области обратился в суд с тем, чтобы взыскать переплату с пенсионерами. Женщина получала пенсию с 2003-го.

Пенсионерка умерла, но свидетельство о смерти предоставили с опозданием, в результате "заплатили лишние" 5699 грн. "По состоянию на 11.04.2023 средства на сумму 5699,76 грн на счет истца не поступали, документы, подтверждающие возврат этих средств в Главное управление не предоставлялись", – отмечают в фонде.

Ответчик (родственник погибшей пенсионерки) в суд не явился. В результате по решению суд с него взыскали не только полный размер пенсии (5699 грн), но и судебный сбор в размере 2684 грн.

По каким причинам могут забрать пенсию:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получили по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место проживания.

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