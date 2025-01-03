В Украине бывший прокурор получил 6,5 лет тюрьмы за подстрекательство к даче взятки: сколько дали его пособнику

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновными в подстрекательстве к взяточничеству бывшего начальника отдела подготовки материалов по дисциплинарной ответственности Офиса генерального прокурора (ОГП) и его пособника. Им присудили тюремное заключение сроком на 6,5 и 6 лет соответственно.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имен осужденных там не назвали, однако по данным журналиста Олега Новикова:

бывшим прокурором является Олег Гальченко-Авилов;

его пособником – Игорь Осипович.

"Также Гальченко-Авилова лишили классного чина старшего советника юстиции, запретили в течение 3 лет после отбытия основного наказания занимать должности в органах правопорядка и конфисковали 60 100 долларов наличных денег. У Осиповича конфисковали половину принадлежащего ему имущества", – рассказал Новиков.

При этом он подчеркнул: приговор вступит в законную силу через 30 дней – если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС. До того момента обоим обвиняемым запрещено покидать пределы Киевской области.

"В деле также фигурирует заместитель Гальченко-Авилова Захар Антипов, мобилизованный в ВСУ. Относительно него материалы выделили в отдельное дело и остановили слушания к возможности участвовать в судебных заседаниях", – отметил журналист.

Детали дела бывшего прокурора

В свою очередь, в САП отметили: Гальченко-Авилова и Осиповича разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взятки в 100 тыс. долларов якобы руководству Офиса генерального прокурора – за закрытие уголовного производства и возвращение 4 дорогостоящих автомобилей. В частности:

Mercedes-Benz S400 CDI;

Porshe Macan GTS;

Bentley Continental GT;

Land Rover Range Rover.

"Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и признал бывшего начальника отдела виновным в пособничестве в предоставлении 100 тыс. долларов. Пособник признан виновным в подстрекательстве к предоставлению 100 тыс. долларов", – рассказали в антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВАКС определил меру пресечения для одного из фигурантов дела "слуги народа" Николая Задорожного о требовании отката на 3,4 млн от главы сельсовета в Сумской области. Так, к бывшему и.о. заместителя Департамента уголовного розыска Нацполиции применили меру пресечения в виде залога 1,5 млн грн. Его могут признать соучастником преступления и приговорить к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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