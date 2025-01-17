В Украине бывший милиционер подделывал и продавал документы: что решил суд
В Черновицкой области бывший сотрудник милиции производил и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- Фальшивые документы он передавал через подельника или пересылал заказчикам через средства почтовой связи. Оплату принимал лично наличными.
- Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро.
"Суд вынес приговор бывшему правоохранителю, сбывавшему фальшивые документы. …Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. Он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год", – говорится в сообщении.
Ранее же в БЭБ сообщили о разоблачении продавца контрафактного топлива. Установлено, что он действовал в составе преступной группировки, которая реализовывала контрафакт на АЗС на территории ряда областей.
"Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел и сбывал незаконно изготовленное горючее. Ранее следствие установило, что преступная группа, действуя в сговоре с должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: на АЗС, где торговали поддельным топливом, провели обыски. В результате изъяли более 240 тонн контрафактного горючего стоимостью 17,5 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши. В том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн.
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