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В Украине бывший милиционер подделывал и продавал документы: что решил суд

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине бывший милиционер подделывал и продавал документы

В Черновицкой области бывший сотрудник милиции производил и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

  • Фальшивые документы он передавал через подельника или пересылал заказчикам через средства почтовой связи. Оплату принимал лично наличными.
  • Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро.

"Суд вынес приговор бывшему правоохранителю, сбывавшему фальшивые документы. …Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. Он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год", – говорится в сообщении.

Ранее же в БЭБ сообщили о разоблачении продавца контрафактного топлива. Установлено, что он действовал в составе преступной группировки, которая реализовывала контрафакт на АЗС на территории ряда областей.

"Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел и сбывал незаконно изготовленное горючее. Ранее следствие установило, что преступная группа, действуя в сговоре с должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на АЗС, где торговали поддельным топливом, провели обыски. В результате изъяли более 240 тонн контрафактного горючего стоимостью 17,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши. В том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн.

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