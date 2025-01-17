В Украине бывший милиционер подделывал и продавал документы: что решил суд

В Черновицкой области бывший сотрудник милиции производил и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Фальшивые документы он передавал через подельника или пересылал заказчикам через средства почтовой связи. Оплату принимал лично наличными.

Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро.

"Суд вынес приговор бывшему правоохранителю, сбывавшему фальшивые документы. …Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. Он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год", – говорится в сообщении.

Ранее же в БЭБ сообщили о разоблачении продавца контрафактного топлива. Установлено, что он действовал в составе преступной группировки, которая реализовывала контрафакт на АЗС на территории ряда областей.

"Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел и сбывал незаконно изготовленное горючее. Ранее следствие установило, что преступная группа, действуя в сговоре с должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на АЗС, где торговали поддельным топливом, провели обыски. В результате изъяли более 240 тонн контрафактного горючего стоимостью 17,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши. В том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн.

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