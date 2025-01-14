В Украине разоблачили масштабный канал контрабанды 'ювелирки' и швейцарских часов: как работала схема

В Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши, в том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн. Контрабанду организовали во избежание уплаты налогов и пошлин, а товары продавали за наличные деньги и криптовалюту без надлежащего учета.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). По данным следствия, контрабанду организовали находившиеся на территории Польши граждане Украины. Они находили поставщиков предметов роскоши, среди которых:

ювелирные изделия из драгоценных металлов;

бриллианты разных размеров и огранок;

швейцарские часы премиумкласса.

Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, товары перевозили через границу скрытым способом вне таможенного контроля. После ввоза в Украину эти предметы реализовывались в собственном магазине без учета и уплаты налогов.

Во время рейда на таможенном посту "Устилуг" Волынской таможни правоохранители провели обыск в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Варшава - Киев". Обыск был проведен уже после завершения таможенного оформления, когда автобус находился по пути в Украину. В личных вещах водителя детективы обнаружили и изъяли:

Часы известных мировых брендов.

Подвески, браслеты и другие ювелирные изделия.

Запчасти для часов.

Общая стоимость изъятых предметов во время этой операции составила более 10 млн. грн. Расследование не ограничилось только обыском автобуса.

Детективы БЭБ провели обыски по местам жительства фигурантов дела и в офисе компании, занимавшейся продажей контрабандных товаров. В ходе этих обысков было изъято еще 46 швейцарских часов разных торговых марок, общая предварительная стоимость которых составляет более 25 млн. грн.

Общая сумма изъятых контрабандных товаров составляет около 35 млн грн. Среди изъятых были часы таких известных брендов, как:

Rolex;

Patek Philippe;

Audemars Piguet;

Omega;

Breitling.

Некоторые из моделей часов ограничены в производстве и имеют высокую коллекционную стоимость. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители пытаются установить полный круг лиц, причастных к организации контрабанды.

Согласно части 2 статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины, за нарушение таможенных правил и уклонение от уплаты обязательных платежей предусмотрена уголовная ответственность. Подозреваемым может угрожать длительное лишение свободы, а также конфискация всего изъятого имущества.

Как отмечают в Бюро экономической безопасности, ликвидация таких каналов контрабанды является важным шагом по обеспечению финансовой безопасности государства. Продавцы контрабандных товаров не только уклоняются от уплаты налогов, но и создают неравные условия для работающего по правилам легального бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киевской области разоблачили деятельность подпольного цеха, где производили поддельный кофе под видом известных брендов. Изъята фальсифицированная продукция на сумму около 20 миллионов гривен, продолжается расследование установления всех причастных лиц.

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