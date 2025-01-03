На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Черновицкой области будут судить продавца контрафактного топлива. Установлено, что он действовал в составе преступной группировки, которая реализовывала контрафакт на АЗС на территории ряда областей – в частности, Ивано-Франковской.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что также "бодягой" торговали в:

Черновицкой;

Хмельницкой областях.

"Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел и сбывал незаконно изготовленное горючее. Ранее следствие установило, что преступная группа, действуя в сговоре с должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на АЗС, где торговали поддельным топливом, провели обыски. В результате изъяли более 240 тонн контрафактного горючего стоимостью 17,5 млн грн.

"В настоящее время должностному лицу одной из автозаправочных станций сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом", – рассказали в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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