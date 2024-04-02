В Украине активизировались "карточные" мошенники: сумма ворованных денег взлетела на 73%

За 2023 год ущерб, нанесенный поставщикам платежных услуг, торговцам и клиентам из-за незаконных операций с платежными карточками, составил 833 миллиона гривен. Эта сумма превышает показатель за 2022 год на 73%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). По последним данным, за 2023 год количество случаев финансового обмана выросло на 25%, до 272 тысяч операций, что составляет значительную растущую тенденцию по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно статистике НБУ, средняя сумма одной нелегальной операции также значительно выросла до 3065 гривен в 2023 году по сравнению с 2200 гривен в 2022-м. Это свидетельствует о росте риска финансовой безопасности и защищенности пользователей в этом сегменте.

Кроме того, тенденцию к росту демонстрирует и количество активных платежных карт. В 2023 году она подскочила до 13%. Этот показатель, по словам регулятора, свидетельствует о более активном использовании платежных карт для осуществления операций и расчетов.

Отмечается также, что доля убытков операторов почтовой связи и других небанковских финансовых учреждений, имеющих право на эмиссию или эквайринг электронных платежных средств, растет, составляя 0,4% в общей сумме убытков за 2023 год и 0,2% по количеству случаев.

Как обезопасить свои счета

В НБУ советуют украинцам сохранять бдительность и рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы обезопасить свои финансовые счета:

держать в секрете SMS-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-банкинга;

прежде чем вводить куда-либо данные платежной карты или пароли от интернет-банкинга, необходимо проверить URL-адрес ресурса; ведь любые отличия могут свидетельствовать, что пользователь оказался на фишинговом сайте.

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