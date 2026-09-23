В стране ЕС изменили размер выплат беженцам из Украины: как получить деньги

С сентября украинцам, имеющим статус временной защиты в Швеции, отменили надбавки на жилье и обустройство. Вместо этого уже с октября будут увеличены базовые ежедневные выплаты и введено пособие на детей, заявки на получение которого необходимо будет подавать ежемесячно.

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Об этом сообщили в Шведской службе социального страхования. Изменения коснутся украинцев со статусом временной защиты, которые зарегистрированы в национальном реестре и участвуют в государственной программе адаптации от Службы занятости.

Что именно изменится

Увеличится базовое пособие

Участники программы, которые ранее получали 308 шведских крон в день, начнут получать 335 крон в день (более 1,5 тыс. грн). Новый размер выплат начислят уже за сентябрь, а средства поступят в октябре.

Стоит помнить: для тех, у кого выплата составляла 231 крону в день, сумма не изменится.

Отмена старых надбавок

С 1 сентября больше нельзя подать заявление на жилищную компенсацию и надбавку на обустройство. В то же время те беженцы, у которых уже есть действующее решение о назначении этих выплат, будут получать их до конца установленного срока.

Новое пособие на детей

Родители, проживающие вместе с детьми в возрасте до 20 лет, смогут ежемесячно получать дополнительные выплаты:

400 крон в месяц – на ребенка до 11 лет;

в месяц – на ребенка до 11 лет; 750 крон в месяц – за ребенка в возрасте от 11 до 19 лет.

Если ребенка воспитывает только один из родителей в Швеции (второй родитель не проживает в стране), выплата будет удвоена.

Подать заявку на детское пособие за сентябрь можно будет в октябре – для этого на официальном портале службы социального страхования откроют специальный электронный сервис. Подавать такую заявку необходимо будет ежемесячно.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам и другим иностранцам стало сложнее получить гражданство Швеции. Парламент этой страны ввел новые, более жесткие правила натурализации, которые включают повышенные требования к сроку проживания, а также тесты на знание языка, шведского общества и культуры.

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