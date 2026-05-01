В стране ЕС будут выдавать паспорта украинцам по-новому: о каких новых правилах следует знать

Украинцам и другим иностранцам будет труднее получить гражданство Швеции. Парламент этой страны ввел новые, более жесткие правила, которые включают увеличенное требование по сроку проживания, а также тесты на знание языка и шведского общества и культуры.

Новые нормы прописаны в законе, за который проголосовал Риксдаг на этой неделе. Обновленные условия затронут даже тех, кто уже подал заявку и ожидал решения о предоставлении гражданства, то есть переходных правил для них не предусмотрено, и часть иммигрантов может получить отказ.

Что меняется с 6 июня

Минимальный срок проживания в Швеции увеличивается с 5 до 8 лет.

Для лиц от 16 лет вводится обязательный тест на знание шведского языка (чтение и аудирование – вступит в силу 1 октября 2027 года) и обществоведение.

Годовой доход заявителя должен быть не менее 241 800 шведских крон (около $22 000).

После того, как родители или опекуны подадут заявку, их дети смогут получить гражданство самостоятельно.

Более жесткие требования к личной репутации и поведению – лица с судимостью или те, кто считается угрозой для общества, столкнутся с большими трудностями в получении гражданства.

Максимально ограничено процедуру "анмелан" (anmälan) – упрощенную возможность стать гражданином через сообщение без полноценной заявки.

Скандал из-за закона

Закон не содержит переходных положений. Это означает, что новые, более жесткие требования автоматически распространяются и на заявки, поданные еще по старым правилам – когда действовал пятилетний срок и не было языкового теста.

Таким образом, иностранцы, которые годами ждут рассмотрения своих заявлений, могут оказаться в ситуации, когда им придется соответствовать условиям, которых не существовало на момент подачи документов.

Именно из-за отсутствия переходных правил и разгорелся парламентский скандал: оппозиция пыталась добиться их введения отдельным голосованием, но проиграла – 147 против 146 – после того, как "Шведские демократы" нарушили соглашение о компенсационном голосовании.

