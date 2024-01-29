В Польше перепишут правила для беженцев из Украины: СМИ узнали о планах властей

Польша изменит правила пребывания беженцев из Украины уже в 2024 году. В нынешнем виде правила будут действовать только до сентября. А среди анонсированных изменений после этой даты – уменьшение выплат на детей и отмена статуса беженца после выезда из Польши даже на короткий срок, например, на праздники или в отпуск.

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По мнению польского правительства, тем, кто покидает Польшу, уже не нужна временная защита, пишет Rzeczpospolita. Издание отмечает, что предусмотренная законом спецзащита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена лишь на шесть месяцев, а потом правила изменятся.

Известно, что польское правительство еще будет проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими помощь беженцам. "Мы даем себе полгода, чтобы наработать хорошие изменения в закон", – отметил заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепанский.

По данным польских СМИ, Польша в вопросе беженцев планирует перенять опыт Норвегии. В этом стране граждане Украины могут потерять статус беженца, если уедут, например, в отпуск. Ведь, по мнению страны пребывания, такой шаг указывает на отсутствие нужды гражданина в убежище.

По данным гуманитарных организаций такая же проблема с украинцами существует и в Польше. Каждый день до 20 тысяч граждан Украины могут въезжать в Польшу: покидать страну разрешено на срок до 30 дней.

При этом известны случаи спекуляций на тему спецзащиты для беженцев. "Бывают исключительные ситуации, когда наши студенты ездят в Украину. Нам известны случаи, когда человек живет в Польше на государственном содержании, арендуя квартиру в Украине. Это не нравится и самим украинцам, потерявшим дом из-за войны", – рассказала Анета Жоховская, директор фонда, который управляет пятью центрами для беженцев в Польше.

Пока что, благодаря спецзакону о беженцах от марта 2022 года, украинцы в Польше имеют право на проживание на равных с гражданами стран ЕС принципах: полный доступ к образованию, системе здравоохранения и рынку труда. При этом правительство Польши гарантировало гражданам Украины:

питание и проживание;

социальную помощь на детей "500 Плюс" (с 2024 года – "800 Плюс");

единовременную помощь 300 злотых;

выплату в размере 12 тыс. злотых при рождении ребенка на территории Польши.

По данным, подготовленным Министерства внутренних дел Польши, в настоящее время в финансируемых государством центрах проживает более 42,2 тыс. граждан Украины. Это вдвое меньше, чем год назад, когда в центрах находилось 82,5 тыс. украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в целом ЕС готов продлевать действие временной защиты для украинцев на своей территории и после марта 2024 года. Сейчас этот срок определен крайним в предоставлении защиты тем, кто бежит от войны в Украине, однако ситуация может измениться.

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