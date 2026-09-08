В Польше может стать больше безработных иностранцев: что нужно знать украинцам

В Польше в ближайшее время может вырасти количество безработных иностранцев. Эксперты связывают это с ужесточением правил трудоустройства для граждан отдельных стран (украинские беженцы не входят в этот перечень), а также с постепенной автоматизацией рабочих процессов.

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Об этом пишет Gazeta Prawna со ссылкой на данные польского Министерства семьи, труда и социальной политики. В то же время отмечается, что сейчас ситуация не ухудшается: в конце июля в польских центрах занятости были зарегистрированы около 18 тыс. безработных иностранцев.

Для сравнения, в конце первого квартала 2026 года таких людей было более 19 тыс. В то же время годом ранее, в июле 2025-го, их количество было примерно на 3 тыс. меньше. То есть нынешнее снижение является позитивной тенденцией в краткосрочной перспективе, но общее количество безработных иностранцев все еще превышает прошлогодний уровень.

Эксперты ожидают, что поток иностранцев в польские центры занятости может увеличиться. По словам главного экономиста Федерации польских предпринимателей Лукаша Козловского, сейчас в Польше работают более 1 млн иностранцев, а уровень безработицы среди них не превышает 2%. Для сравнения, общий зарегистрированный уровень безработицы в стране в июле составил 5,8%.

Одной из причин будущих изменений стали новые правила для граждан Колумбии, Грузии и Венесуэлы. С 22 августа 2026 года они больше не могут работать в Польше только на основании пребывания в стране в рамках безвизового режима.

Для легального трудоустройства им нужно другое законное основание, в частности соответствующая виза или разрешение на проживание. Польские власти объясняли это необходимостью усилить контроль за доступом к рынку труда.

Это может повлиять на часть иностранцев, которые уже работали в Польше. Если человек больше не соответствует требованиям для легальной работы и не оформит необходимые документы, он может потерять возможность работать официально. В таком случае часть людей может обратиться в службы занятости, а часть – остаться вне официального рынка труда.

Еще один фактор – автоматизация. Польские работодатели все активнее внедряют технологии, которые позволяют сократить потребность в работниках на простых и повторяющихся работах. Это особенно важно для иностранцев, которые часто работают в производстве, логистике, сфере услуг и на других должностях, где не требуется высокая квалификация.

В то же время иностранцы остаются важной частью польского рынка труда. Они работают не только на простых, но и на высококвалифицированных должностях. Однако часто иностранные работники соглашаются на физическую работу, которую местные жители не спешат выбирать из-за условий и уровня оплаты.

Поэтому эксперты не прогнозируют автоматической массовой безработицы среди иностранцев. Речь идет о возможном изменении тенденции: после нынешнего сокращения количество иностранцев, обращающихся в польские службы занятости, может снова начать расти.

Кем выгоднее всего работать в Польше

Одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики. В частности, самые высокие доходы сосредоточены в добывающей промышленности и сферах, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами. В частности:

В добывающей промышленности медианная зарплата (половина значений выше этого уровня, а половина – ниже) составляла 13 794 злотых (более 165 тыс. грн по актуальному курсу НБУ).

При добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых (более 202 тыс. грн).

В сферах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и администрированием веб-страниц, средняя зарплата достигла 18 940 злотых (более 226 тыс. грн), а медианная – 14 745 злотых (более 176 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы постепенно покидают Польшу, однако в стране все еще остаются 953,1 тыс. таких людей. В июле эта цифра снизилась на 8,11 тыс.

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