В ПФУ показали, как посчитают пенсии всем и какой должна быть зарплата для выплаты в 15 тысяч

В Украине для пенсии в 15 тыс. грн нужно иметь зарплату, размер которой в 2,86 раз выше среднего по стране (при условии, что есть 35 лет стажа). По состоянию на август 2025-го такая зарплата должна составлять 56 665 грн.

На сайте ПФУ опубликовали формулу расчета пенсии и показали пример, как рассчитывать выплату. При этом в инфографике приведен пример с зарплатой 21 780 грн, коэффициент заработка в таком случае должен составлять 1,099. С 35 годами стажа по действующей формуле пенсия должна была бы составлять 5 791,7 грн. Однако в инфографике дописали, что "после оптимизации заработка" коэффициент каким-то образом взлетел в несколько раз. Каким образом может происходить такая "оптимизация", в ПФУ не объяснили.

Такие данные в инфографике создают манипулятивное впечатление, что с зарплатой в 21 тыс. грн можно получить пенсию в 15 тыс. грн. На самом деле по формуле ПФУ с такой зарплатой пенсия будет на уровне всего 5,8 тыс. грн.

Основная формула:

П = ЗП × КС,

где:

ЗП – заработная плата, с которой исчисляется пенсия;

КС – коэффициент страхового стажа.

Показатель средней заработной платы в Украине - это усредненный показатель зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы. В 2025 году показатель средней зарплаты за 2022–2024 гг составляет 15 057,09 грн.

Отметим:

Зарплата учитывается с 1 июля 2000 года (или по справке до этой даты).

Можно учитывать любые 60 месяцев подряд до 01.07.2000, если подтверждено справкой и взносами.

При выборе периода после 2000 года во внимание берется весь имеющийся стаж.

Если есть спецстаж (например, шахтеры, военные) — он учитывается с коэффициентом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

