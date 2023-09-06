Цены на квартиры в Украине пересчитают уже осенью: сколько теперь будет стоить жилье

В Украине уже осенью цены на жилье вырастут на 10-15%. Постепенно восстанавливается спрос, при этом стоимость строительства жилья значительно выросла.

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Такой прогноз озвучил основатель Investment Development Property Игорь Черненко в материале для NV. Обстрелы уже не так пугают потенциальных покупателей, как это было еще в прошлом году. Квартиры покупают те, кто планировал стать владельцем апартаментов еще до полномасштабного российского вторжения, однако откладывал это решение на потом.

"Еще до начала большой войны, когда рынок развивался активно, покупатели нередко "прыгали чуть выше головы". Если средств, например, хватало на неплохую квартиру эконом-класса, то они пытались поселиться в жилом комплексе бизнес-класса. И это логично, потому что квартиры – это большая инвестиция и редко кто может покупать их каждый год. Обычно недостаток средств компенсировали за счет рассрочки или банковского кредита. Сейчас ситуация другая", – поясняет он.

Жилье после начала большой войны подорожало – девелоперы привязали стоимость квартир к курсу доллара. Гривня несколько усилилась, поэтому цены за год существенно не изменились – сейчас средняя стоимость жилья на первичном рынке составляет 45 тысяч гривень за квадратный метр. В долларе они выросли где-то на 10−15%.

И, к сожалению, девелоперы будут вынуждены их поднимать. Себестоимость строительства растет: дорожает электроэнергия, логистика, продолжается инфляция. Девелоперским компаниям приходится повышать зарплаты строителям, которых уже не хватает. Поэтому рост цен на 10−15% этой осенью выглядит реальным.

"Никто не знает, когда закончится война. Однако уже сейчас понятно, что спрос на жилье будет расти, а вот предложений будет мало. И это, естественно, будет толкать цены вверх. Построить новые жилые комплексы за месяц или два не получится. В среднем реализация нового проекта занимает два-три года, в комплексах должны быть созданы современные бомбоубежища. Это наши новые реалии. Поэтому тот, кто готов к изменениям и первым сможет предложить покупателям интересные варианты жилья – выиграет", – считает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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