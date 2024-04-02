В НБУ рассказали, должны ли военные платить кредиты и могут ли им банки начислять пеню и штрафы

В Украине военнослужащие не освобождаются от обязанности платить кредиты. Однако они имеют право не платить штрафы, пеню, а Национальный банк рекомендовал всем банкам в ответ на обращение военных применять индивидуальный подход к реструктуризации (предусматривает новый график уплаты, однако не освобождает от необходимости платить кредит).

Об этом говорится в разъяснении НБУ в ответ на вопросы военнослужащего. Так, Национальный банк предоставлял банкам рекомендации по пересмотру условий уплаты (реструктуризации) обязательств по кредитным договорам заключенным с заемщиками-военнообязанными, призванными на военную службу.

В частности, по освобождению от штрафных санкций, предоставлению отсрочок в погашении основного долга и уплате процентов. По результатам рассмотрения рекомендаций банки сообщили о применении индивидуального подхода к реструктуризации кредитной задолженности каждого заемщика-военнообязанного.

Вместе с тем, законом предусматривается, что резервистам и военнообязанным – с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими. лицами, а также проценты за использование кредита не начисляются.

"Предлагаем заемщикам-военнообязанным, которые призваны на военную службу в Вооруженные Силы Украины, обратиться с письменным заявлением в банки о проведении реструктуризации по кредиту на благоприятных условиях", - объясняют в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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