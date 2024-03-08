В Минсоце назвали реальный пенсионный возраст в Украине: цифра может удивить

В Украине средний пенсионный возраст, то есть, если взять все категории без учета их количества, составляет примерно 54 года. При этом в среднем один работающий, который платит единый соцвзнос, содержит одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть в два раза больше).

Об этом замминистра соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью OBOZ.UA. "Я не могу назвать средневзвешенный возраст (т. е. средний с учетом всех пенсионеров и возраста их выхода на пенсию), пока такой цифры у нас нет. Но могу назвать средний пенсионный возраст, то есть, если взять все категории без учета их количества, он составляет примерно 54 года", – отметила она.

Большое количество категорий граждан выходят на пенсию досрочно, поскольку такое право для них прописано в многочисленных профильных законах. Совокупно сегодня около 2,3 млн пенсионеров из 10,5 млн пенсионеров (21,6%) вышли на пенсию досрочно, то есть до 60 лет.

При этом Марчак считает, что сейчас не стоит рассматривать общий пенсионный возраст. Проблема заключается в том, что львиная доля пенсионеров не работает даже до 60 лет.

"По-моему, простым повышением общего пенсионного возраста мы не решим проблем. Наша проблема заключается, во-первых, в том, о чем я только что сказала. Значительное количество людей, выходя на пенсию, имеют низкий страховой стаж. Если ты вышел на пенсию в 50-55 лет, с маленьким страховым стажем, то откуда у тебя возьмется высокая пенсия? Во-вторых, у нас мало налогоплательщиков, у нас около двух миллионов человек платят ЕСВ по минимальной зарплате", – додала вона.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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