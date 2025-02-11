В Киеве продают квартиры по цене до $10 тысяч: озвучена их неожиданная особенность

Среди самых дешевых квартир в Киеве по меньшей мере четыре ЖК – от одного застройщика. Речь идет о квартирах стоимостью всего от 5,7 тыс. долларов и площадью от 17 квадратов. Однако при этом многоквартирные дома строят там, где по документам должен быть индивидуальный дом.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, в объявлениях не указали ни название ЖК, ни адрес, ни название застройщика. В объявлениях можно узнать еще некоторые общие черты. Например, в названиях часто используют формулировку "хорошая квартира" или "добрая квартира". Но есть еще две важные общие черты. Во-первых, квартиры находятся в частном секторе Дарницкого и Деснянского районов. Во-вторых, эти многоэтажки строят там, где должен быть обычный жилой дом.

OBOZ.UA обзвонил номера телефонов, указанных в объявлениях. В разговоре с менеджерами удалось узнать, что речь идет о квартирах, которые только строятся по адресу Джерельная, 60, и пер. Левадный, 18. Рядом якобы, как говорят менеджеры, они уже построили многоквартирные дома. Застройщик – компания PARK.

К примеру, Татьяна, представившаяся менеджером PARK, продает квартиру площадью 19,5 квадрата за 6,4 тыс. долларов. Кроме того, с помощью профиля менеджера на OLX разместили еще два десятка объявлений о продаже смарт-квартир. Жилье с ремонтом за 31 тыс. долларов (площадью 28 квадратных метров), почти полноценную однокомнатную квартиру площадью 35 квадратов продают за 19,3 тыс. долларов, есть также варианты и за 11,9 тыс. долларов. Единственная особенность: это всегда четырехэтажные дома.

Татьяна объяснила, что многоквартирный дом строят на земле, где должен быть частный, и добавила, что "так строит весь Киев" (что, конечно, не соответствует действительности). Ни при встрече, ни тем более через соцсети или электронную почту представительница компании не захотела показывать документы с разрешением на строительство или даже называть кадастровый номер участка. В результате женщина отказалась продолжать разговор, объяснив это тем, что мы ставим подозрительно слишком много вопросов.

Коллега Татьяны Андрей, предлагавший квартиру площадью 17 квадратов за 6,8 тыс. долларов, в ответ на вопрос, почему строительство начинают без изменения целевого назначения участка, ответил вопросом: "Вы понимаете, в какой мы стране живем?"

"Мы покупаем землю, она у нас может быть под гаражный кооператив... Неважно во что! Мы получаем документы на строительство, начинаем строительство и переделываем документы на многоквартирный дом", – добавил он.

И Андрей, и Таня объяснили, что ЖК строит компания PARK. В прошлом году Киевская городская прокуратура сообщала об иске с требованием прекратить право собственности на участки, на которых строила компания PARK. "Установлено, что на земельных участках общей площадью 0,32 га с целевым назначением для строительства жилых домов, которые находятся на территории жилой и усадебной застройки, строят многоквартирный дом", – говорилось в сообщении.

OBOZ.UA удалось установить, что речь шла о ЖК "Парк Славы". В материалах дела отмечают, что еще в 2022 году было открыто уголовное производство №12022100020000684 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 356, ч. 3 ст. 358 УК Украины (самоуправство и подделка документов).

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