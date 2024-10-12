Украинца вынудили доплатить за газ 134 тыс. грн: за что пересчитают суммы в платежках за годы

Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал украинца доплатить за газ около 134 тыс. грн. Причина такого решения: проблема с газовым счетчиком, обнаруженным представителями "Закарпатгаза".

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела №299/7725/23. Решение было принято в октябре 2024-го. Представители "Закарпатгаза" проверили газовый счетчик ответчика и заявили о сомнениях, что на нем установлена именно заводская пломба.

Счетчик отправили на экспертизу. Она обнаружила, что на нем установлена не заводская пломба, а фактически подлог. Этого достаточно для того, чтобы произвести перерасчет счетов за газ.

"Счетчик непригоден к эксплуатации из-за несанкционированного вмешательства", а именно: пломба учетного механизма, соответствующая заводскому образцу, заменена, на место заводской пломбы установлена пломба, отпечаток тавра которой не соответствует заводскому образцу, т.е. поддельный. Пломба отсчетного механизма устанавливается для обеспечения защиты счетчика, предупреждение неконтролируемого/несанкционированного отсоединения отсчетного механизма", – говорится в решении суда.

Пересчитанный для оплаты объем природного газа составляет 3 266,07 куб. Представитель ответчика отметила: экспертиза или акт не зафиксировали вмешательство в механизм счетчика. То есть, нет подтверждения, что показы сфальсифицировали.

"Иск "Оператор газораспределительной системы "Закарпатгаз" о взыскании стоимости неучтенного объема потребленного природного газа удовлетворить частично. Взыскать... сумму в размере 132 532,63 грн (сто тридцать две тысячи пятьсот тридцать две гривны 63 коп.) стоимости неучтенного объема потребленного природного газа", – говорится в решении суда. Кроме того, отдельно нужно заплатить судебный сбор в размере 2 481 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!