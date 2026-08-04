В Киеве директор школы заявила, что в первоклассника с "черной душой" "вселился демон": после увольнения она решила подать в суд

Святошинский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска бывшей директоре Специальной школы №16 , которая пыталась восстановиться в должности после громкого увольнения. Бывшая руководительница, возглавлявшая учреждение почти 25 лет, обжаловала приказы о выговорах и увольнении, а также требовала выплаты среднего заработка за время прогула (57,5 тыс. грн) и компенсации морального вреда (50 тыс. грн).

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Как стало известно из материалов дела № 759/7265/26, Департамент образования и науки КГГА уволил руководительницу учреждения по результатам серии проверок. Среди оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности – нарушение трудовой дисциплины, разглашение конфиденциальных данных о ребенке.

Однако наибольший резонанс вызвали факты нарушения этических норм и прав ребенка. По данным руководителя службы социально-психологической поддержки Святошинского района Веры Золоторевой и старшего инспектора по ювенальной превенции Маргариты Пикузы, чиновница позволяла себенедопустимые и оскорбительные высказывания в адрес первоклассника.

В частности, с её стороны звучали заявления о том, что ребенку "не место среди детей", у него "черная душа", а также что в мальчика "вселился демон" и он является "одержимым".

Специалисты квалифицировали такое поведение как грубое нарушение законов Украины "О полном общем образовании" и "Об охране детства".

Бывшая директор убеждала суд, что увольнение было необоснованным, а приказы Департамента – незаконными. Она указывала на свой длительный стаж работы без предыдущих дисциплинарных взысканий. Однако суд, изучив представленные доказательства, полностью отклонил исковые требованиябывшей директорши, признав решение о её увольнении законным и обоснованным.

Отметим, что в Специальной школе № 16 г. Киева обучаются дети с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся в коррекции психофизического развития, в частности дети с нарушениями интеллектуального развития (умственной отсталостью).

Как ранее писал OBOZ.UA, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области удовлетворил иск учительницы Поливановского лицея Магдалиновского поселкового совета. Отец одной из учениц должен выплатить педагогу 21,6 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, он грубо обошёлся с учительницей по телефону и угрожал ей.

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