В каких областях Украины самые высокие и низкие пенсии: в ПФУ озвучили суммы

В Украине самые высокие пенсии в Киеве – 7848 грн. Далее среди регионов следуют Ровенская (7205 грн), Донецкая (7017 грн), Луганская (6525 грн) и Днепропетровская области (6333 грн).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4400 грн), Черновицкой (4598 грн) и Закарпатской (4616 грн) областях. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсионный фонд обнародовал данные по средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В общей сложности насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5743 грн.

Напомним, украинцам с 1 апреля провели перерасчет пенсий из-за повышения минималки. Так, повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 грн приведет к повышению гарантированной пенсии для определенной категории с 2840 до 3200 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине для получения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа. Украинцы, не сумевшие накопить страховой стаж, не имеют права на государственные пенсионные выплаты. Однако им предусмотрены определенные ежемесячные выплаты.

OBOZ.UA писал ранее о том, что с начала апреля 2024 года приостановлена выплата пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), еще не прошедшим процедуру идентификации. В Винницкой области такой процедурой воспользовались лишь 50% лиц с этим статусом, средства для них остаются на счету до момента прохождения идентификации.

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