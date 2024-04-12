Пенсионерам-ВПО приостановили выплату пенсий: кому именно и по какой причине

С начала апреля 2024 г. приостановлена выплата пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые еще не прошли процедуру идентификации. В Винницкой области такой процедурой воспользовались лишь 50% лиц с этим статусом, средства для них остаются на счету до момента прохождения идентификации.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Винницкой области. "На начало апреля в Винницкой области прошли идентификацию только 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев, являющихся получателями пенсионных выплат,"– отметили в фонде.

Кто не получил выплаты

В Пенсионном фонде Украины напомнили о важности идентификации для получения пенсионных выплат согласно правительственному постановлению от 27 декабря 2023 года. Отмечено, что лица, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022, должны периодически подтверждать свое лицо в банке.

К сожалению, только половина зарегистрированных переселенцев в Винницкой области успешно прошли идентификацию, что привело к приостановке выплаты пенсий другим. Средства для них остаются на счете до момента прохождения идентификации, после чего все выплаты будут направлены согласно установленному графику.

Как пройти идентификацию

В ПФУ напомнили, что пройти идентификацию граждане могут удобным для лиц способом. А именно:

лично, обратившись в отделение "Ощадбанка" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность;

через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда;

с помощью видеоконференцсвязи в органе Пенсионного фонда;

в зарубежном дипучреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физлицо живо, если пенсионер-ВПО находится за границей.

Гражданам нужно подать удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации в территориальное отделение Пенсионного фонда, где пенсионер зарегистрирован. При необходимости оригиналы документов можно отправить в сканированном виде через портал Пенсионного фонда с использованием электронной подписи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские пенсионеры имеют право ежемесячно получать до 300 гривен доплаты к пенсии. Эта выплата является компенсационной и не зависит ни от вида пенсии, ни от закона, согласно которому была назначена пенсия, продолжительность страхового стажа или факт работы.

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