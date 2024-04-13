Часть украинцев останется без пенсий: что они могут получать из бюджета и кого касается

В Украине для получения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа. Украинцы, не сумевшие накопить страховой стаж, не имеют права на государственные пенсионные выплаты. Однако им предусмотрены определенные ежемесячные выплаты.

Об этом сообщает издание "На пенсии". Какие выплаты получают люди без стажа: украинские граждане, которые не смогли приобрести страховой стаж, получают от государства временную социальную помощь в размере 2 361 грн. При этом получить выплату до 65 лет нельзя. А пожилые люди, имеющие недостаточный страховой стаж, получают пособие в таком же размере, но имеют на него право после достижения 63 лет.

Чтобы оформить такую помощь, нужно подать заявление и необходимые документы в территориальный центр соцзащиты. Во время военного положения и в течение месяца после его завершения выплаты осуществляются непрерывно, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Временная социальная помощь для пожилых людей не подлежит индексации и может стать больше только с увеличением прожиточного минимума, к которому она привязана. Но при достижении определенного возраста можно получить следующие надбавки:

с 70 до 75 лет – 300 грн;

с 75 до 80 лет – 456 грн;

старше 80 лет – 570 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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