В ЕС принято важное решение по беженцам: кого из украинцев коснется

Европейский Союз (ЕС) продлил предоставление временной защиты для граждан Украины, прибывших в поисках убежища. Это позволит украинским беженцам еще два года оставаться в Евросоюзе на законных основаниях.

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Об этом сообщили в Совете ЕС. Таким образом, действие временной защиты для более чем 4 млн украинских граждан, спасающихся от российской агрессии, будет действовать как минимум до 4 марта 2026 года.

"День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность", – прокомментировала это решение госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.

Механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года – до 4 марта 2024 года. В 2023 году действие механизма продлили еще на год.

Кто может воспользоваться временной защитой?

В Совете ЕС уточнили, что принятое решение сохраняет неизменным список лиц, на которых распространяется временная защита. Под действие механизма подпадают лица, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022:

граждане Украины и члены их семей;

неграждане Украины и лица без гражданства, пользующиеся международной защитой в Украине (например, беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой) и члены их семей;

неграждане Украины с видом на постоянное проживание, которые не могут вернуться в свою страну происхождения в безопасных и длительных условиях (также может применяться надлежащая национальная защита).

Также оформить статус временной защиты могут граждане Украины, выехавшие или оказавшиеся на территории ЕС незадолго до 24 февраля 2022 года (например, с целью отпуска или работы), а также неукраинские граждане с непостоянным видом на жительство, которые не могут вернуться в страну происхождения в безопасных и длительных условиях. Это предоставляет им право на:

проживание;

доступ к рынку труда;

получение медицинской помощи;

доступ к образованию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Еврокомиссия предложила продлить предоставление украинцам временного убежища. Такое решение в ЕК аргументировали тем, что на данный момент у беженцев нет условий для безопасного возвращения в Украину для постоянного проживания.

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