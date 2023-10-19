В Евросоюзе приняли важное решение по защите украинских беженцев: что известно
Европейский Союз (ЕС) сегодня, 19 октября, официально продлил временную защиту до 4 марта 2025 года. Это позволяет перемещенным лицам из Украины воспользоваться согласованным набором прав в блоке.
Об этом сообщается в заявлении Европейской комиссии. Речь идет, в частности, о таких видах помощи:
- доступ к жилью;
- доступ к рынку труда;
- медицинскую помощь;
- для детей – получать образование.
Кто может воспользоваться временной защитой?
Схема временной защиты распространяется на таких лиц, если они проживали в Украине до 24 февраля 2022:
- граждане Украины и члены их семей;
- неграждане Украины и лица без гражданства, пользующиеся международной защитой в Украине (например, беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой) и члены их семей;
- неграждане Украины с видом на постоянное проживание, которые не могут вернуться в свою страну происхождения в безопасных и длительных условиях (также может применяться надлежащая национальная защита).
Это также может касаться других людей, в частности:
- граждан Украины, выехавшие из Украины незадолго до 24 февраля;
- граждан Украины, которые оказались на территории ЕС непосредственно до 24 февраля (например, с целью отпуска или работы);
- неукраинских граждан с непостоянным видом на жительство, которые не могут вернуться в страну происхождения в безопасных и длительных условиях.
OBOZ.UA сообщал ранее о том, что после проверки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Украине было прекращено выплаты более 140 тыс. человек, которые не отвечали указанным критериям. Это снизило расходы госбюджета страны на 400 млн грн в месяц.
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