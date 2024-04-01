В 'Энергоатоме' платят впечатляющие зарплаты: нардеп раскрыл, кто получает $19 тыс. в месяц

Суд возобновит сотрудника НАЭК "Энергоатом", который был отстранен от исполнения обязанностей в феврале 2022 года и выплатит ему 18,2 млн гривен компенсации. Это объясняется размером зарплаты служащего – до увольнения он получал 726,4 тыс. гривен (около $19 тысяч).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Имя служащего он не назвал, но отметил, что тот занимает должность руководителя службы сопровождения работы руководства Исполнительной дирекции по работе с персоналом.

"В среднем за месяц такой работник Энергоатома зарабатывает 726,4 тыс. грн. Можно было бы советовать подаваться, но в начале марта суд восстановил в должности неизменного на ней сотрудника. Теперь ему выплатят компенсацию за весь период, пока он был уволен - с февраля 2022 года. То есть Энергоатом компенсирует ему почти 18,2 млн грн", – утверждает Железняк.

Он допустил, что должность со сложным названием была создана конкретно под этого человека, поскольку он работает в "Энергоатоме" с 2013 года. Кроме того, он много лет работал с Олегом Бояринцевым – исполнительным директором по персоналу "Энергоатома", который в январе 2023 года уехал в отпуск в Польшу, уволился и не вернулся в Украину.

Также OBOZ.UA сообщал о закупках у "Энергоатома". В частности, в НАЭК требуют лабораторных выводов для закупки туалетной бумаги, бумажных салфеток и полотенец, которые готовы накупить на 824,3 тыс. гривен. Кроме того, компания заключила подозрительный тендер на ремонт турбины на Хмельницкой АЭС.

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