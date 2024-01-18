"Шлях" от "Энергоатома": госпредприятие помогло экс-помощнику Деркача бежать за границу – нардеп

Украинское государственное предприятие "Энергоатом" помогло вывезти во время войны за границу своего менеджера и бывшего помощника экс-нардепа Андрея Деркача. Находясь за пределами страны, чиновник уволился.

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"В январе прошлого года президент "Энергоатома" Котин подписал 2-недельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании. С "правом выезда заграницу", на что сам Котин вообще права не имеет", – сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram.

Он добавил, что Бояринцев выехал за границу, а уже в отпуске он подал на увольнение. В свою очередь "Энергоатом" уволил его 15 февраля.

"Еще и компенсацию выплатили за отпуск. В Украину он до сих пор не вернулся и говорят, что и не собирается). Вот такой "Шлях" от "Энергоатома". Или программа защиты свидетелей?", – подытожил нардеп.

Напомним, сам экснардеп Андрей Деркач недавно засветился в Минске. На территории Беларуси он дал интервью журналистке-трампистке Симоне Манджианте-Пападопулос.

В Украине Деркач подозревается в государственной измене. Ему грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества. Также он находится в списке санкций США.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2022-го СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ России в Украине. В нее входил одиозный депутат Андрей Деркач, занимавшийся созданием ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить государство.

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