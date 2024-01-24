"Энергоатом" намерен купить туалетной бумаги на почти 1 миллион, но сперва хочет получить лабораторные заключения

В начале 2024 года украинские госкомпании провели ряд рисковых закупок, которые могут негативно повлиять на их репутацию. В частности, "Энергоатом" требует лабораторных выводов для закупки туалетной бумаги, бумажных салфеток и полотенец, которых готов накупить на 824,3 тыс. грн.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Отмечается: тендерная документация прописана под конкретного производителя таких бумажных изделий – ООО "Клин Поинт".

"Если же другой поставщик захочет предложить продукцию-эквивалент, то должен предоставить протокол испытаний. А также копию свидетельства о государственной аккредитации лаборатории, которая это испытание проводила", – говорится в опубликованном нардепом документе о закупках.

"Леса Украины" продолжают массово скупать автомобили

В свою очередь, известное массовой скупкой легковушек госпредприятие "Леса Украины" 8 января объявило новый тендер на закупку легковых авто. На это раз там хотят купить 2 машины за 2,65 млн грн.

При этом, подчеркивается, это уже второй "автомобильный" тендер предприятия в 2024 году. Более того, с мая-2023 "Леса Украины" объявили уже 20 тендеров на закупку легковых автомобилей на общую сумму около 250 млн грн.

"Параллельно филиал госпредприятия "Сумское лесное хозяйство" сдает в аренду легковую автомобиль по типу тех, которые закупает "Леса Украины"", что создает еще больше вопросов по целесообразности так активно расширять автопарк", – отмечается в документах.

"Укранафта" накупила турецких автобусов, ущемив украинских производителей

А вот "Укрнафта", отмечается, еще в конце 2023 года заключила договор на закупку 12 автобусов турецкого производителя. Сумма договора составила почти за 57 млн грн.

При этом, подчеркивается, документация ограничивала возможность украинских производителей поучаствовать в этом тендере. "Тем не менее, ни один из украинских производителей автобусов условия не обжаловал", – констатируется в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" переплатила 1,4 млн евро за рельсы экс-партнерам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы по работе в "Запорожстали". А "Энергоатом" заключил договор с компанией Westinghouse Electric Company на 437,5 млн долларов на поставку оборудования для внедрения ядерной установки на еще не построенных 5 и 6 энергоблоках Хмельницкой АЭС – при том, что Верховная Рада еще не приняла законопроект, разрешающий строительство новых энергоблоков с ядерной установкой на ХАЭС.

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