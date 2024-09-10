В Дію добавили три новых важных документа: как скачать их на смартфон

Разработчики мобильного приложения Дія расширили его функционал. Теперь пользователи смогут оформить электронные варианты трех новых документов – свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Также для украинцев упростили процедуру оформления свидетельства о рождении ребенка в Дії: теперь оно будет автоматически подтягиваться по налоговому номеру.

"Не нужно вводить вручную серию и номер документа. Это решит проблему, когда, например, мама меняет фамилию и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. Также Дія подтянет свидетельства о рождении уже совершеннолетних детей, а еще свидетельства для родителей-усыновителей и родителей, сменивших фамилию", – пояснили в Минцифре.

Также разработчики подчеркнули, что свидетельства доступны всем гражданам Украины в возрасте 14+, имеющим верифицированный налоговый номер.

Чтобы использовать новые функции, нужно просто авторизоваться в приложении. Тем, кто уже авторизован, а возможность новых документов не появилась, нужно обновить приложение, отметили разработчики.

Ранее в Украине упростили процесс получения помощи одиноким матерям и родителям, которые теперь могут подавать заявки онлайн через приложение Дія. Заявку могут подать те, кто воспитывает детей самостоятельно: сумма выплат в 2024 году составляет 2563 грн для детей до 6 лет, 3196 грн для детей от 6 до 18 лет и 3028 грн для детей от 18 до 23 лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что через портал Дія уже забронировали почти 120 тысяч работников критически важных предприятий и тех, что работают на нужды Сил безопасности и обороны. Электронное бронирование значительно упростило процесс: следует подать списки на портале, система проверяет данные – и в течение суток поступает результат. Впрочем, для тех, кто желает получить бронирование в бумажной форме, такая возможность остается доступной.

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