Выплаты одинокой матери или отцу можно оформить онлайн: как и сколько платят

В Украине упростили процесс получения помощи одиноким матерям и родителям, которые теперь могут подавать заявки онлайн через приложение Дія. Заявку могут подать те, кто воспитывает детей самостоятельно: сумма выплат в 2024 году составляет 2563 гривны для детей до 6 лет, 3196 гривен для детей от 6 до 18 лет и 3028 гривен для детей от 18 до 23 лет.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Право на выплаты на содержание ребенка имеют одинокие матери, не состоящие в браке, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери, или запись проведена по указанию матери или отца.

Также на помощь имеют право одинокие матери или родители в случае смерти одного из родителей. Размер выплат в 2024 году таков:

для ребенка в возрасте до 6 лет выплата составляет 2563 гривны;

для ребенка от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

для детей от 18 до 23 лет – 3028 гривен.

Пошаговая инструкция для оформления выплат онлайн:

вход на портал: зайдите на Портал Дія и найдите раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";

подача заявления : на странице "Услуги" нажмите "Подать заявление" и авторизуйтесь;

: на странице "Услуги" нажмите "Подать заявление" и авторизуйтесь; выбор основания : выберите основание для получения пособия;

: выберите основание для получения пособия; данные о ребенке : укажите информацию о ребенке, для которого необходима помощь;

: укажите информацию о ребенке, для которого необходима помощь; информация о семье : заполните данные о членах семьи;

: заполните данные о членах семьи; декларация доходов : укажите информацию о доходах и имуществе;

: укажите информацию о доходах и имуществе; дополнительные документы : загрузите сканированные копии необходимых документов;

: загрузите сканированные копии необходимых документов; подписание и отправка: проверьте заявление, подпишите его электронной подписью или Дія Підписом и отправьте на рассмотрение.

Статус рассмотрения заявления отображается в личном кабинете на портале Дія, а сообщение о рассмотрении поступит на электронную почту. Если по каким-либо причинам лицо не может воспользоваться онлайн-сервисом, заявление на получение выплат можно подать заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.

Документы для подачи заявления оффлайн:

заявление о назначении социальной помощи;

право на доходы и имущество;

справка о доходах, если информация доступна в государственных органах;

документы о рождении ребенка, свидетельство о смерти одного из родителей, или решение об усыновлении;

справка учебного заведения об обучении ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выплаты для лиц с инвалидностью составляют не менее 2361 грн на человека и могут расти до 8044 грн в зависимости от группы инвалидности. Оформить помощь можно как онлайн через приложение Действие, так и офлайн в соответствующих органах местного самоуправления.

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