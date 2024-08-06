В Украине через Дію уже забронировали 120 тыс. мужчин: как это сделать

Через портал Дія уже забронировали почти 120 тысяч работников критически важных предприятий и работающих на нужды Сил безопасности и обороны. Электронное бронирование значительно упростило процесс: нужно предоставить списки на портале, система проверяет данные и в течение суток поступает результат.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Процесс автоматизировался, стал удобнее для бизнеса и существенно сократил время ожидания.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что бизнес активно пользуется электронным бронированием работников. "Электронное бронирование автоматизировало этот процесс, сделало его более удобным для бизнеса и существенно сократило время ожидания. Продолжается системная работа над обновлением списков критически важных предприятий", – подчеркнула Свириденко.

Алгоритм бронирования на портале Дія

Внесение в Единый список:

министерства и областные военные администрации (ОВА) вносят в Единый список учреждений, органов власти, предприятий, организаций те, которые имеют право бронировать работников согласно законодательству

Подача заявления:

руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, представляет на портале списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью

Автоматическая проверка:

система автоматически проверяет, является ли работник официально трудоустроенным и есть ли его данные в реестре Оберіг

Уведомление о результате:

в течение суток Дія посылает уведомление руководителю предприятия в личный кабинет с данными о результате рассмотрения

Перевод на воинский учет:

в случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+

Для тех, кто желает получить бронирование в бумажной форме, это и дальше доступно. Электронное бронирование через портал Дія стало значительным шагом в поддержке предприятий, работающих на критические нужды государства, делая процесс более быстрым, удобным и эффективным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина запустила сервис электронного бронирования от мобилизации через приложение Дія, доступного для работников критически важных предприятий. Однако есть несколько нюансов: проверка данных занимает сутки, в случае разногласий в количестве сотрудников придется сверять данные с Пенсионным фондом (ПФУ), а для обновления информации о работниках нужно регулярно сообщать ПФУ.

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