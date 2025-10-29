УкраїнськаУКР
В Дії возобновили важную выплату: сколько денег могут получить украинцы

Иллюстративное фото. Человек держит в руках украинские деньги, купюры 500 гривен

В ряде украинских регионов возобновили прием заявок по программе еМалятко. Теперь можно оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка, в том числе и на выплату 7689 гривен от государства.

Об этом сообщили на портале государственных услуг Дії. С 18 октября услуга не работала в таких областях:

  • Ивано-Франковская.
  • Волынская.
  • Закарпатская.
  • Львовская.
  • Ровенская.
  • Тернопольская.
  • Черновицкая.

Какие сервисы восстановились

Услуга была недоступна в Дії, а также ЦНАПах и роддомах около двух недель из-за реорганизации виртуальной инфраструктуры Министерства юстиции. Теперь молодые родители снова могут оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка по одному заявлению:

  • государственную регистрацию рождения;
  • определение происхождения ребенка;
  • присвоение налогового номера (РНОКПП);
  • присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР);
  • предоставление гражданства Украины;
  • внесение данных о ребенке в Реестр пациентов.

Кроме того, дополнительно можно заказать:

  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • выплату денежной компенсации за пакет малыша.

Условия для еМалятко

Чтобы получить выплату, один из родителей должен открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении ПриватБанка и указать номер IBAN в заявлении еМалятко. Кроме того, чтобы воспользоваться услугой, надо:

  • авторизоваться на портале Дія через BankID;
  • настроить Дія.Підпис или другую квалифицированную электронную подпись;
  • заполнить онлайн-форму.

С 1 января 2024 года сумма компенсации составляет 7 689 грн. Использовать средства можно в магазинах, перечень которых размещен на сайте Минсоцполитики.

Кроме еМалятко, через Дію украинцы смогут также подать заявление в Реестр убытков не только о смерти или исчезновении близких, ущерб здоровью или имуществу, но и о потере работы, бизнеса или вынужденной депортации. Бета-тест этой услуги уже запущен.

Новые возможности через Дію: Реестр убытков

Как пояснили в пресс-службе Дії, эти заявки станут фундаментом для будущих репараций за преступления РФ. Для участия в тестировании сервиса необходимо:

  • зарегистрироваться на тестирование услуги до 19 сентября на портале Дія;
  • быть собственником или жильцом утраченного жилья;
  • подтвердить право собственности или основания проживания;
  • предоставить информацию и документы, подтверждающие факт проживания.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Дії временно не работали замена техпаспорта и перерегистрация авто – услуги возобновились с 15 октября. Причиной перерыва в предоставлении услуги назвали новый тариф на бланки – цена на "пластик" выросла с 540 грн до 606 грн, что нужно было учесть в системе.

