В Дії возобновили важную выплату: сколько денег могут получить украинцы
В ряде украинских регионов возобновили прием заявок по программе еМалятко. Теперь можно оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка, в том числе и на выплату 7689 гривен от государства.
Об этом сообщили на портале государственных услуг Дії. С 18 октября услуга не работала в таких областях:
- Ивано-Франковская.
- Волынская.
- Закарпатская.
- Львовская.
- Ровенская.
- Тернопольская.
- Черновицкая.
Какие сервисы восстановились
Услуга была недоступна в Дії, а также ЦНАПах и роддомах около двух недель из-за реорганизации виртуальной инфраструктуры Министерства юстиции. Теперь молодые родители снова могут оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка по одному заявлению:
- государственную регистрацию рождения;
- определение происхождения ребенка;
- присвоение налогового номера (РНОКПП);
- присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР);
- предоставление гражданства Украины;
- внесение данных о ребенке в Реестр пациентов.
Кроме того, дополнительно можно заказать:
- назначение пособия при рождении ребенка;
- выплату денежной компенсации за пакет малыша.
Условия для еМалятко
Чтобы получить выплату, один из родителей должен открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении ПриватБанка и указать номер IBAN в заявлении еМалятко. Кроме того, чтобы воспользоваться услугой, надо:
- авторизоваться на портале Дія через BankID;
- настроить Дія.Підпис или другую квалифицированную электронную подпись;
- заполнить онлайн-форму.
С 1 января 2024 года сумма компенсации составляет 7 689 грн. Использовать средства можно в магазинах, перечень которых размещен на сайте Минсоцполитики.
Кроме еМалятко, через Дію украинцы смогут также подать заявление в Реестр убытков не только о смерти или исчезновении близких, ущерб здоровью или имуществу, но и о потере работы, бизнеса или вынужденной депортации. Бета-тест этой услуги уже запущен.
Новые возможности через Дію: Реестр убытков
Как пояснили в пресс-службе Дії, эти заявки станут фундаментом для будущих репараций за преступления РФ. Для участия в тестировании сервиса необходимо:
- зарегистрироваться на тестирование услуги до 19 сентября на портале Дія;
- быть собственником или жильцом утраченного жилья;
- подтвердить право собственности или основания проживания;
- предоставить информацию и документы, подтверждающие факт проживания.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Дії временно не работали замена техпаспорта и перерегистрация авто – услуги возобновились с 15 октября. Причиной перерыва в предоставлении услуги назвали новый тариф на бланки – цена на "пластик" выросла с 540 грн до 606 грн, что нужно было учесть в системе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!