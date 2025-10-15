Тариф изменился: Дія вернула две важные услуги для водителей

Замена техпаспорта и перерегистрация авто снова доступны онлайн в приложении Дія с 15 октября. Причиной перерыва в предоставлении услуги назвали новый тариф на бланки – цена на "пластик" выросла с 540 грн до 606 грн, что нужно было учесть в системе.

Технические работы заняли два дня, услуги были недоступны с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Дії, а также ГСЦ МВД, не раскрывая цены на бланки. Новый тариф Дія уточнила в комментариях к своему посту.

"Из-за нового тарифа на бланки обновилась стоимость двух водительских услуг, а именно: перерегистрация авто и изменение техпаспорта. Сервисный центр МВД подготовился к изменениям и обновил систему – и теперь все снова работает в Дії", – говорится в сообщении.

Сколько теперь стоит замена техпаспорта и перерегистрация авто

Стоимость услуг при перерегистрации авто и замене техпаспорта зависит от нескольких составляющих. Например:

административная услуга (перерегистрация) – 350 грн за каждую услугу;

физическое свидетельство (те же бланки) – 606 грн за каждое (как уточнили OBOZ.UA в контакт-центре СЦ МВД, пока "старые" бланки также есть в наличии, их будут предоставлять по прежней цене 540 грн, а новая партия уже пойдет с обновленным тарифом);

комбинация номеров: бесплатно или 360 грн, если владелец выбирает среди имеющихся вариантов;

платные комбинации – от 2 000 до 80 000 грн;

изготовление физических номеров – 160 грн.

Важно учесть! Для обеихуслуг тариф за бланк не оплачивается, если заказан только цифровой документ. Отдельно оплачивается 294 грн за доставку физических документов (если заказывались) и номерных знаков (если их меняли) через "Укрпочту".

Кроме того, если это первая регистрация легкового автомобиля на имя покупателя в Украине, необходимо уплатить Сбор в Пенсионный фонд. Ставка зависит от стоимости транспортного средства (ТС):

3% от стоимости ТС – если цена не превышает установленный лимит (примерно 499 620 грн).

4% от стоимости ТС – если цена находится в среднем диапазоне.

5% от стоимости ТС – если цена превышает высокий лимит (примерно 878 120 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Дії появятся новые онлайн-услуги для водителей, которые позволят управлять номерными знаками без посещения Сервисных центров МВД . Пользователи смогут сохранять, бронировать и переоформлять свои номера прямо в приложении.

