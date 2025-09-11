Украинцам будут компенсировать потерю работы, бизнеса или депортацию: заявление можно подать через Дію

Вскоре через Дію украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков не только о смерти или исчезновении близких, ущерб здоровью или имущество, но и о потере работы, бизнеса или вынужденной депортации. Отмечается, что это даст украинцам более широкие возможности для фиксации своих потерь и дальнейшего получения компенсаций.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Реестр убытков — это первый элемент международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Его запуск состоялся во время саммита Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023 года. Со 2 апреля 2024 года реестр официально начал принимать заявления от граждан Украины, пострадавших от войны. Подача заявлений осуществляется исключительно через государственное приложение Дія, что делает процесс максимально простым и доступным. Сегодня граждане могут подать заявления в 11 категориях, среди которых:

вынужденное внутреннее перемещение;

смерть или пропажа без вести близкого члена семьи;

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки или бесчеловечное обращение;

лишение свободы;

принудительный труд или служба;

повреждение или уничтожение жилого и нежилого имущества;

потеря доступа к недвижимому имуществу на временно оккупированных территориях.

Какие изменения введут в ближайшее время

вынужденные выезды за границу;

депортация детей и взрослых;

потеря жилья;

потеря работы;

потеря собственного бизнеса.

Включение этих категорий позволит задокументировать масштаб нарушений и станет основой для будущих компенсаций, которые планируется получить за счет международных механизмов и конфискованных российских активов. Всего в планах – открыть возможность подачи заявлений по 45 категориям, которые охватывают все возможные последствия войны для человека и его семьи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 10 сентября 2025 года в Украине изменились правила ипотеки для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Отныне государство компенсирует часть первого взноса и ежемесячных платежей по программе еОселя. Отмечается, что это позволит переселенцам приобрести жилье до 2 млн грн.

