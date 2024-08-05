В десятки раз больше, чем Зеленский: сколько зарабатывает вероятная первая женщина-президент США

В прошлом году кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заработала на должности вице-президента Соединенных Штатов 218 тыс. долларов. Это более чем в 27 раз больше зарплаты президента Украины Владимира Зеленского.

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Такую сумму дохода Харрис указала в своем налоговой декларации. Кроме того, она получила $500 тыс. в качестве аванса за книги, опубликованные ею еще до вступления в должность.

В целом капитал американского вице-президента оценивается в $8 млн. Преимущественно за счет дома в Калифорнии, который принадлежит ей и ее супругу, адвокату Дагу Эмхоффу – жилье они купили в 2012 году за $1 млн, а сейчас его стоимость оценивается в $4,4 млн.

По данным Forbes, на банковском сберегательном счету Камалы Харрис хранится $250-500 тыс. и примерно такая же сумма – на ее пенсионном счету. Кроме того, как госслужащему ей полагается федеральная пенсия в размере $1 млн в год.

Нынешняя работа Камалы Харрис – самая высокооплачиваемая в ее карьере. До того, как стать вторым по влиятельности лицом в США, она работала юристом:

окружным прокурором Сан-Франциско она ежегодно зарабатывала от $140 тыс. до чуть больше $200 тыс.

на должности генпрокурора штата Калифорния в 2010 году ей платили $159 тыс.;

попав в Сенат США в 2017 году, Харрис начала зарабатывать $174 тыс.;

Однако если она победит на президентских выборах, она добьется значительного увеличения ее оклада. Зарплата президента США зафиксирована в Кодексе США в размере $400 тыс. год, как и $50 тыс. пособия – эти деньги предназначены для покрытия расходов, связанных с исполнением президентских обязанностей. Отдельно от этого президенту выделяют необлагаемую налогом сумму в $100 тыс. на путешествия и $19 тыс. в год на развлечения

Зарплата Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получает значительно меньше, чем Камала Харрис. Ранее уже сообщалось, что в своей налоговой декларации за 2023 год он указал, что "по основному месту работы" он за год заработал 336 тыс. грн, то есть 28 тыс. грн в месяц.

По курсу в 40,48 грн/$ это в и26,7 раз меньше, чем у Харрис. Впрочем, это далеко не все доходы главы государства. Как сообщили в Офисе президента, доходы главы государства и членов его семьи составили 12,4 млн грн:

доходы от продажи ОВГЗ – 7,​​4 млн грн;

– 7,​​4 млн грн; зарплата, проценты банка, доход от предоставления недвижимости в аренду– 4,9 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь получил в 2023 году более 115 тыс. грн заработной платы. Сюда вошли должностной оклад, прибавка за выслугу лет, прибавка за интенсивность работы, материальная помощь, оплата времени отпуска, индексация заработной платы и месячная премия.

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