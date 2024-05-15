Зарплата Зеленского оказалась в разы меньше, чем в Кабмине: сколько получают президент и топ-чиновники

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составляет 28 тыс. грн в месяц. Вся эта сумма – должностной оклад главы государства: надбавки, премии и другие составляющие заработной платы для его должности не установлены. Таким образом, президент получает в разы меньше, чем руководство правительства, однако зарплата – не единственный источник доходов главы государства.

Такую же зарплату в размере 28 тыс. грн Зеленский получал и в течение 2023 года. Как указано в последней налоговой декларации президента, за весь 2023 год он получил "по основному месту работы" 336 тыс. грн зарплаты. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получится ровно 28 тыс. грн.

Зарплаты в Кабмине выше, но Шмыгаль не первый

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за апрель "на руки" получил 77 404 грн зарплаты. Это в 2,7 раза больше, чем у Зеленского. Столько же заплатили сразу ряду вице-премьеров:

Ирине Верещук, также находящаяся в должности министра по вопросам реинтеграции;

уже уволенному Александру Кубракову , который в апреле находился в должности министра инфраструктуры;

, который в апреле находился в должности министра инфраструктуры; Михаилу Федорову, также находящийся в должности главы Минцифры.

Однако такие оклады получают не все вице-премьеры. Например, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина получила больше главы Кабмина. Ее зарплата после уплаты налогов составила 80 842 грн 68 коп. (в 2,8 раза больше зарплаты Зеленского).

Больше всех в руководстве правительства заработал в апреле госсекретарь Кабмина Александр Ярема. За апрель он получил "на руки" 110 128 грн 90 коп. И это уже в 3,9 раза больше, чем у президента.

Доходы Зеленского: в декларации не только зарплата

Кроме оплаты труда по месту работы, президент в 2023 году получал доходы и из других источников. И эти суммы значительно превзошли зарплату, составив в целом 4 909 981 грн за год, что эквивалентно 409 165 грн в месяц. Источники доходов указаны такие:

доход от предоставления имущества в аренду: 391 895 грн и 682 337 грн по двум объектам;

роялти от ООО "Квартал ТВ" – 4000 грн;

проценты по банковским депозитам и процентный доход и погашение ОВГЗ – 13 грн, 103 750 грн и 3 727 986 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%.