В бюджете заложили больше средств на выплату пенсий: ожидать ли украинцам повышения

До конца 2025 года общего повышения пенсий в Украине не будет, а индексация запланирована на 1 марта 2026 года. В то же время пенсии вырастут для тех, кто до конца года достигнет определенного возраста, благодаря возрастным доплатам, начисляемым со дня рождения.

OBOZ.UA выяснил, чего ожидать украинцам. В бюджете на 2026 год предусмотрено 1,027 триллиона гривен на пенсионные выплаты, что на 123,4 миллиарда больше, чем в 2025-м.

Отмечается, что эти средства обеспечат регулярные выплаты для 10,3 миллиона пенсионеров и частично компенсируют рост цен на товары и услуги. Индексация пенсий – это автоматическое повышение выплат с учетом уровня инфляции и изменения минимальной зарплаты. Основная цель индексации – сохранить покупательную способность пенсионеров, чтобы их доходы не теряли реальной стоимости из-за подорожания товаров и услуг.

В марте 2025 года последний перерасчет пенсий состоялся с коэффициентом 1,115, что означало увеличение пенсий на 11,5%. Этот механизм является ключевым для поддержания доходов пожилых людей, ведь он обеспечивает регулярную корректировку выплат без необходимости отдельных решений правительства каждый раз.

Кроме индексации, некоторые категории пенсионеров получают возрастные доплаты. Они начинают начисляться со дня рождения пенсионера, поэтому размер пенсии меняется в месяце, когда человек достигает определенного возраста.

Например, пенсионеры, которым до конца 2025 года исполнится 65 или 70 лет, получат повышенные выплаты в соответствии с возрастными доплатами. Это означает, что для этих категорий пенсии автоматически увеличатся в месяце рождения, даже без общей индексации. В Пенсионном фонде отмечают, что возрастные доплаты начисляются единовременно в месяце достижения возраста, а дальше они учитываются в ежемесячных выплатах.

Проект госбюджета-2026 предусматривает достаточное финансирование пенсионной системы для своевременной выплаты всех пенсий. Заложенная сумма позволяет не только покрывать регулярные пенсии, но и обеспечивать механизмы индексации и возрастных доплат в 2026 году.

Таким образом, украинцы могут быть уверены в стабильности пенсионных выплат, хотя дополнительного общего повышения до конца 2025 года ожидать не стоит. Повышение состоится только в марте следующего года, тогда как возрастные доплаты обеспечат рост пенсий для тех, кто достигнет определенного возраста до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 10 июня 2026 года все украинцы обязаны оцифровать трудовые книжки, иначе можно потерять страховой стаж и пенсионные выплаты. Оцифровку может выполнить как работодатель, так и работник, однако проверка и ответственность за правильность данных лежит именно на человеке.

