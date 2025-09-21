Украинцы рискуют потерять страховой стаж и пенсионные выплаты: что нужно сделать, чтобы этого избежать

До 10 июня 2026 года все украинцы обязаны оцифровать трудовые книжки, иначе можно потерять страховой стаж и пенсионные выплаты. Оцифровку может выполнить как работодатель, так и работник, однако проверка и ответственность за правильность данных лежит именно на человеке.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, как это сделать украинцам. Трудовая книжка – главный документ, подтверждающий стаж до 2004 года, ведь именно с этого времени Пенсионный фонд ведет электронный учет .

Если бумажный документ потеряется или повредится, без оцифровки подтвердить стаж будет значительно сложнее. Это может привести к уменьшению страхового стажа, задержке оформления пенсии и даже потере части выплат. Закон Украины от 05.02.2021 №1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" четко определяет:

оцифровать трудовую книжку может как сам работник, так и работодатель;

обязанность исключительно работодателя законом не предусмотрена;

законом не предусмотрена; ответственность за проверку правильности оцифровки лежит на самом работнике.

То есть человек не может переложить это дело полностью на компанию. Если работодатель загрузил данные через свой кабинет страхователя, все равно стоит проверить, корректно ли информация отражена в системе. Это можно сделать онлайн в несколько шагов:

войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении "Пенсионный фонд";

выбрать раздел "Электронная трудовая книжка";

открыть вкладку "Оцифрованная ЭТК" и просмотреть результат;

если подавалось обращение, в разделе "Мои обращения" можно отследить его статус.

Кто рискует потерять стаж

Прежде всего это касается тех, кто работал до 2004 года. Записи в бумажной книжке об этом периоде нужно внести в электронный реестр, иначе стаж может не засчитаться. Также рискуют те, кто работал неофициально, имел ошибки в записях или не платил страховые взносы после 2004 года. Если трудовая книжка утеряна или испорчена, подтвердить стаж можно другими документами:

справками и выписками из приказов;

данными персонифицированного учета;

сведениями о зарплате;

письменными трудовыми договорами и т. п.

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию зависит от возраста. Поэтому каждый год стажа важен, а его отсутствие из-за неоцифрованной книжки может стоить человеку части пенсии:

в 60 лет – минимум 32 года;

в 63 года – от 22 лет;

в 65 лет – минимум 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют унифицировать подход к ежегодному повышению всех пенсий – исключительно через механизм индексации. Это станет еще одним ударом по "спецпенсионерам", которые получают гораздо более высокие выплаты, чем рядовые граждане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!