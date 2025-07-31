В Британии выставили на аукцион очки Уинстона Черчилля: за сколько хотят продать

Очки сэра Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах, выставлены на аукцион. Купить их можно за 59 955 фунтов стерлингов (~3,3 миллиона гривен).

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Очки в круглой черепаховой оправе были изготовлены для знаменитого политика лондонской оптикой CW Dixey and Sons в 1954 году. Эту пару Черчилль носил во время своего второго срока на посту главы правительства, сообщается на сайте бристольской компании Paul Fraser Collectibles.

К очкам прилагается и оригинальный футляр цвета "тори-блю", а также подписанное письмо от производителя о происхождении товара. CW Dixey and Sons была основана в 1777-м и изготовляла очки для нескольких поколений британской королевской семьи и таких известных клиентов, как Чарли Чаплин. Она работает до сих пор.

Черчилль был давним покровителем этой компании; свой первый заказ там он сделал в 1910 году.

"Он носил оправы модели 1805 с их характерной круглой формой и перемычкой в форме замочной скважины. Каждая пара очков была тщательно подогнана под его лицо и, согласно пожеланиям Черчилля, включала в себя различное количество белых точек на кончиках заушников – в зависимости от их назначения", – рассказали в Paul Fraser Collectibles.

Белые точки на очках, выставленных на аукцион, свидетельствуют, что Черчилль использовал их для чтения. Другие пары его очков предназначались для выступлений, рисования, письма.

Очки в черепаховой оправе премьер отдал на ремонт, но так и не забрал назад. Позднее их нашли в архивах CW Dixey and Sons.

"Эта пара очков Уинстона Черчилля, без сомнения, является одним из лучших экспонатов британской истории, которые мы когда-либо имели удовольствие предложить. Их превосходное состояние и происхождение делают их центральными музейными экспонатами для частных коллекций самого высокого уровня", – похвасталась компания-диллер.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Великобритании на аукционе продали куриное яйцо, которое встречается одно на миллиард. Яйцо сферической формы купили за 200 фунтов стерлингов, то есть более 10 тысяч гривен.

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