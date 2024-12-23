"Одно на миллиард" яйцо продали на аукционе: почему за него заплатили больше 10 тысяч гривен

В Великобритании было продано на аукционе куриное яйцо, которое встречается одно на миллиард. Яйцо сферической формы купили за 200 фунтов стерлингов, или более 10 тыс. гривен по актуальному курсу.

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Как сообщает BBC, яйцо было продано британской благотворительной организацией Iuventas. Вырученные средства были направлены на поддержку психического здоровья молодежи в Оксфордшире.

Яйцо передал житель графства Беркшир Эд Паунелл, который в свою очередь приобрел необычной формы яйцо на аукционе в Шотландии. Мужчина признается, что такую дорогостоящую покупку совершил после нескольких пинт (около 0,5 л) пива.

В благотворительной организации сперва посчитали такое нестандартное пожертвование шуткой. Но потом все же решились выставить яйцо на продажу.

"Мы очень рады, что яйцо было продано, поскольку это означает, что мы можем продолжать делать то, что делаем", – говорит представительница фонда Роз Рапп. Она объяснила, что куриное яйцо было лишь одним из многих лотов на аукционе, на котором в пользу благотворительной организации удалось выручить 5000 фунтов стерлингов.

Изначальной владелицей яйца была жительница города Эйр в Шотландии. Она обнаружила его среди многих других куриных яиц в обычном супермаркете. Эд Паунелл называет свою покупку хорошим капиталовложением.

Дэвид Миллер, представитель аукционного дома Thomson Roddick Callan, который организовал торги, утверждает, что круглые яйца появляются один раз на миллиард.

"Собранные деньги помогут подросткам в возрасте от 13 до 25 лет, страдающим психическими расстройствами. Это позволит нам охватить больше молодых людей, которые нуждаются в поддержке или находятся в длинных списках ожидания", – сказала Роз Рапп.

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