Украинцам установили лимиты на денежные переводы между картами: какие ограничения у ПриватБанка и "Моно"

Банки в Украине устанавливают лимиты для денежных переводам с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

Все ограничения в банковских приложениях и платежных сервисах применяются автоматически. OBOZ.UA разбирался, какие лимиты на денежные переводы установили популярные среди клиентов ПриватБанк и Монобанк.

Лимит переводов в ПриватБанке: максимальная сумма и количество операций

Основные лимиты на переводы между физическими лицами в ПриватБанке установлены на разном уровне в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае при переводе действует ограничение 29 999 грн за один платеж.

Кроме того, важна география перевода – по Украине или нет. Так, для отправителя действуют такие ограничения:

по Украине в месяц разрешено 200 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

в месяц разрешено 200 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн; за границу можно совершить не более 20 переводов в месяц на общую сумму не выше 100 тыс. грн.

Для получателя лимиты немного другие. Так:

по Украине в месяц разрешено 350 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

в месяц разрешено 350 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн; из-заа границы можно получить не более 50 переводов в месяц на общую сумму не выше 399 999 грн.

Ограничения в Monobank: сколько можно перевести с карты на карту

Лимит на переводы между физическими лицами в Монобанке установили следующим образом:

можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тыс. гривен; лимиты на число операций: в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт. Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

за одну операцию до 60 тыс. гривен; лимиты на число операций: в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт. Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ. для P2P переводов на иностранные карточки за одну операцию можно перевести до 30 тыс. грн в эквиваленте, но не менее 1 долл./1 евро/1 грн; разрешено 5 таких операций в неделю и 10 в месяц;

для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу, переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов: сумма операций не должна превышать200 тыс. евро в календарный год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине довольно часто блокируют банковские счета граждан, в частности, и из-за благотворительных сборов средств. Однако существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки карты.

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