Услуга в Дії сэкономила украинцам 24 млн гривен: кто может воспользоваться

Услуга оформления на портале Дія доверенности, чтобы забрать квалификационные документы моряка, помогла украинцам всего за 2 месяца сэкономить не менее 600 тысяч долларов или более 24 млн гривен.

Видео дня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что ранее процесс получения квалификационных документов моряка был очень сложным и коррумпированным.

"Представьте: вы постоянно в рейсах за границей, а все бумаги нужно оформлять в Украине в Администрации судоходства, забирать также лично, когда они будут готовы. Еще год назад мы цифровизировали этот трек, теперь получить квалификационные документы можно онлайн через портал Дія. Забирал готовые документы обычно родственник по доверенности, поэтому мы цифровизировали и этот процесс. Теперь моряк подает заявление через портал, а представитель получает на свою электронную. почту письмо с решением и QR-кодом и забирает документы моряка", – подчеркнул глава Минцифры.

Услуга по оформлению офлайн-доверенности у нотариуса стоила в среднем $200. За последние два месяца после цифровизации дипломирования в Дії ее оформили уже 3 тысячи раз, что совокупно сэкономило украинским морякам $600 тыс.

Разработчики Дії подчеркнули, что цифровизация услуги дипломирования сэкономила государству до $150 млн. Они объяснили морякам, как воспользоваться им на портале

подать на портале Дії заявление о присвоении звания или подтверждения квалификации;

указать данные о лице, которое получит готовые документы – им может быть кто угодно;

когда документы будут готовы, избранный моряком представитель получит письмо с QR-кодом, которое позволит забрать бумаги в Администрации судоходства или Морречсервисе.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в приложении Дія появится новая опция, которая упростит получение и продление разрешений на владение оружием. Кроме того, с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет его владельца, что также существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!