В Дію добавили новую функцию, которая позволит сэкономить тысячи гривен: кто сможет воспользоваться

На портале государственных услуг Дія расширили функционал для моряков. Теперь, находясь в рейсе, им не придется обращаться к нотариусу, чтобы назначить доверенное лицо, чтобы забрать свои квалификационные документы. Это значительно сэкономит их деньги.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации и отметили, что это позволит морякам сэкономить тысячи гривен и около недели. , которые раньше тратили на оформление доверенности. То есть теперь им не придется возвращаться из рейса, чтобы получить документы.

Морякам больше не нужно лично ехать в Администрацию судоходства, чтобы получить квалификационные документы. Они могут на портале Дія в несколько кликов определить представителя - больше никаких бумажных доверенностей и нотариусов", – отметили в Минцифре.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо:

подать на портале Дія заявление о присвоении звания или подтверждения квалификации;

указать данные о лице, которое получит готовые документы.

Когда квалификационный документ будет напечатан, на электронную почту представителя придет письмо с решением и уникальным QR-кодом. Предъявив этот QR-код и удостоверяющие личность документ, представитель сможет получить квалификационные документы в Администрации судоходства.

"Это не только быстро и удобно, но и безопасно. Ведь устраняет риск мошенничества и подделки, потому что каждый шаг процедуры отслеживается и фиксируется. Никаких бумаг, сомнительных посредников и коррупционных рисков", – подчеркнули в Минцифре.

По этому поводу министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил: "Раньше оформить доверенность можно было только у нотариуса, это платная услуга, которая длится до недели времени. В Дії все безвозмездно, быстро и, что главное, безопасно".

Также OBOZ.UA сообщал, что в Дії вскоре появятся новые функции, которые пригодятся как бизнесу, так и обычным гражданам Украины. Самым масштабным обновлением станет запуск Дії. Подписи для юридических лиц. Кроме того, появится ветеринарный паспорт, а также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков.

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